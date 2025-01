Albal celebra les “Preuvas Senior” amb rialles, ball i molta complicitat

Albal va acollir dilluns a la nit per acabar l’any una celebració única plena d’emoció i diversió en les seues “Preuvas Senior”, a càrrec de la regidoria de Majors de l’ajuntament.

Els assistents van poder disfrutar d’una celebració especial en el restaurant Cooperativa d’Albal, protagonizada per les rialles, els sortejos nadalencs i els balls a càrrec de l’acadèmia Aprén a Ballar. A més, la festa va comptar amb torró i raïm per a les persones congregades, que brindaren per tot allò bo que està per aplegar.

Una nit de complicitat entre amics i veïns per donar la benvinguda al 2025.