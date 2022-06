Alberic aposta pel manteniment de La Muntanyeta amb la plantació de 200 arbres i arbustos

El 5 de juny es commemora el Dia Internacional del Medi Ambient i coincidint amb esta data Alberic ha celebrat el Dia de la Muntanyeta. La cita s’ha desenvolupat al llarg del matí del diumenge, iniciant-se amb el repartiment de 200 exemplars d’arbres i arbustos propis de la zona mediterrània, així com del material necessari per al seu tractament (guants, ferramentes…), entre els assistents.

Tot seguit, després d’haver plantat les espècies seleccionades pels tècnics de Parcs i Jardins de l’Ajuntament d’Alberic, el parc de La Muntanyeta ha reunit totes i tots els participants per a esmorzar. Acompanyant els entrepans i la beguda, s’han repartit guies per als més majors i contes per als més menuts on el medi ambient i la natura són els protagonistes. Finalment, al mateix parc, xiquetes i xiquets han pogut disfrutar de tallers i jocs d’animació infantil.

L’Alcalde d’Alberic, Toño Carratalà, explicava que “després de l’època que hem passat, un dels nostres objectius era tornar a treballar en el nostre paratge més emblemàtic i més volgut del poble. Volíem seguir treballant sobretot en les generacions més joves per a inculcar el valor i la importància que té per al nostre poble i inclús per al nostre planeta. Per això tornem a celebrar el Dia de La Muntanyeta i hem de remarcar que ha hagut una gran presència familiar. Estem molt contents de l’acollida que ha tingut la iniciativa i de l’ambient que es respira”.

David García, regidor de Comunicació de l’Ajuntament d’Alberic i responsable de la iniciativa, destacava que “per a nosaltres La Muntanyeta és el parc més important del poble i volíem trametre-ho als més menuts. Volem que coneguen la importància de La Muntanyeta, que aprenguen a respectar-la, cuidar-la i mantenir-la. Abans de la pandèmia vam plantejar una jornada de neteja i conscienciació i ara hem volgut fer partícips als més menuts també amb la plantada d’arbres. La nostra intenció és continuar amb esta iniciativa i inclús potenciar-la any rere any”.

