Alboraia reivindica els drets de les persones amb diversitat funcional amb motiu del Dia Mundial de la Inclusió de Persones amb Discapacitat

L’Ajuntament i Món Gran han publicat un vídeo amb les persones usuàries d’aquest taller en el qual els seus protagonistes declaren: “ser diferents no és un problema, i per a tu?”

L’Ajuntament d’Alboraia visibilitza els drets de les persones amb diversitat funcional a través d’un vídeo elaborat amb Món Gran, el taller de persones majors i amb diversitat funcional. Ho ha fet amb motiu del Dia Internacional de la Inclusió de Persones amb Discapacitat, celebrat el 3 de desembre, en una col·laboració entre la regidoria de Serveis Socials de Susana Cazorla i Món Gran.

Les mateixes persones usuàries de Món Gran reivindiquen “el meravellós que és que totes les veus siguen diferents”, que són persones adultes i prenen les seues pròpies decisions, que tenen dret a participar, a tindre veu i opinió i al fet que se’ls mire com a la resta de persones. També demanen que se’ls parle directament a ells i a elles, no als seus acompanyants com ocorre sovint. Per a les persones protagonistes del vídeo “ser diferents no és un problema. I per a tu?”.

Món Gran Alboraia és un taller a través del qual s’intervé per la integració social, personal i familiar de les persones d’Alboraia amb diversitat funcional, que a causa de les seues característiques o les seues situacions personals no han pogut accedir a una altra mena de recurs. Aquesta agrupació és coneguda per participar en múltiples de les activitats municipals que realitza l’Ajuntament d’Alboraia i en diverses propostes d’entitats privades.

“L’objectiu prioritari de Serveis Socials és ajudar a les persones més vulnerables”, explica Susana Cazorla. “Món Gran exerceix una funció fonamental dins del treball que fem a l’Ajuntament en el que concerneix al col·lectiu de persones amb diversitat funcional i és aquesta meravellosa labor la que hem volgut destacar”, agrega la regidora.