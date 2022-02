Alboraia sol·licita a les entitats bancàries la seua col·laboració per a millorar l’atenció a les persones majors i col·lectius vulnerables

L’Ajuntament reclama l’ampliació d’horaris i empleats dedicats a l’atenció presencial i demana que els bancs recullen a través del SMIC els suggeriments del veïnat

L’Ajuntament d’Alboraia s’ha posat en contacte amb les entitats bancàries de la localitat per a tractar de millorar l’atenció de la ciutadania en general i de les persones majors i col·lectius vulnerables en particular. Ho ha fet amb una carta de l’alcalde del municipi, Miguel Chavarría, remesa a tots els bancs per a sol·licitar la seua col·laboració per a abordar un dels problemes que està tenint lloc recentment en la societat espanyola.

En el document, dirigit als directors i directores de les sucursals, el primer edil reclama a les entitats bancàries l’ampliació d’horaris i empleats dirigits i dedicats a l’atenció presencial a totes aquestes persones que presenten dificultats en les gestions. A més, demana que els bancs recullen els suggeriments necessaris per a adaptar els seus serveis a les demandes de la ciutadania a través del Servei Municipal d’Informació al Consumidor d’Alboraia (SMIC), una eina del consistori per a garantir els drets del veïnat com a clients. D’aquesta manera, el SMIC es posarà en contacte durant els pròxims dies amb els bancs per a posar en marxa la buscada cooperació.

El moviment es produeix després de l’escalada de tancament de sucursals i els canvis en l’atenció a les persones usuàries amb la imposició d’eines informàtiques i la reducció de plantilles que estan anunciant les entitats bancàries “coincidint amb l’anunci per les mateixes entitats de la seua bona salut financera i l’obtenció de beneficis rècord durant l’any 2021”, assenyala Chavarría. Aquesta situació provoca, continua el primer edil, que moltes persones “no puguen disposar dels seus propis diners o tinguen serioses dificultats per a realitzar tràmits i gestions bàsiques, veient-se obligades a interactuar amb els caixers automàtics sense cap mena d’ajuda”.

L’alcalde d’Alboraia espera que la col·laboració entre l’administració pública i les entitats bancàries “redundarà en una millora satisfactòria per a totes les parts”.

