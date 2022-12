L’Ajuntament pretén establir amb el comerç local una línia de treball per a adaptar l’entramat comercial a la realitat actual

L’Ajuntament d’Alboraia està treballant a impulsar, modernitzar i revitalitzar el teixit comercial del municipi, adaptant-lo a la realitat actual. Per a això, ha repartit el primer estudi realitzat a les persones propietàries de negocis de la localitat que formen part del Consell Sectorial de Comerç en un primer pas que establisca una línia de treball conjunta amb el comerç local per a la millora competitiva, comercial, de serveis i d’imatge.

Aquesta línia de treball, que potenciarà la labor que duu a terme la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball, Comerç i Consum de Sebastián Torres, pretén trobar solucions des del consens amb el teixit comercial local a, per exemple, els canvis en els hàbits de compra dels consumidors en els últims anys, especialment a causa de la irrupció de centres i concentracions comercials i el món digital amb les plataformes de venda.

Aquest primer estudi s’ha centrat en les concentracions comercials de l’Avinguda Ausiàs March i confrontants, l’Avinguda de l’Orxata i la seua prolongació als carrers Miracle i Botànic Cavanilles i al carrer Diví Mestre i voltants (c/ Canonge Julià i Rei en Jaume). El document ha realitzat un diagnòstic analitzant la grandària i la composició de l’oferta comercial, l’equipament, ubicació i distribució, la valoració de l’oferta i les variables mercadològiques de cara àrea.

Per a elaborar el diagnòstic, s’ha realitzat una sèrie d’entrevistes en profunditat a comerciants per a conéixer els aspectes que consideraven més importants per a abordar i tindre en compte per a agilitzar la revitalització del comerç. En total, explica Sebastián Torres, “hem establit set propostes estratègiques que permetran facilitar la presa de decisions per part de l’Ajuntament i dur a terme actuacions en col·laboració amb la resta d’agents implicats amb l’únic objectiu de protegir i potenciar el comerç local d’Alboraia”.

En marxa ja algunes millores

Algunes de les propostes que han oferit les persones comerciants ja estan sent abordades. Per exemple, la millora en la il·luminació pública, substituint la llum groga i situada entre arbres per leds blancs, començant per places i carrers més antics.

L’estudi ha sigut realitzat en col·laboració amb l’Associació de Comerciants, Empresaris i Professionals d’Alboraia (ACEPA), la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i l’empresa GFK.