L’operatiu especial, que se suma a les labors realitzades durant tot l’any, té per objectiu reparar els danys causats per Celia i deixar a punt la zona costanera per a la turística Setmana Santa

Alboraia ha posat en marxa durant aquests dies la seua maquinària per a retirar les conseqüències del temporal Celia, que ha afectat les platges de Port Saplaya i La Patacona, a la desembocadura del Barranc del Carraixet i la zona de Peixets. Es tracta d’un operatiu especial dut a terme per les regidories de Platges, Medi Ambient i Turisme que lidera Raquel Casares i la de Coordinació de Vies Públiques de Manolo Dueñas de l’Ajuntament d’Alboraia a través de les contractes de neteja d’FCC (viària) i Inditec (platges) i les brigades d’Egusa i que s’ha dut a terme una vegada els temporals han donat treva.

L’actuació té per objectiu principal restaurar l’estat de les zones costaneres del municipi. D’aquesta manera, el grup de treballadors i treballadores i la maquinària està retirant l’arena que ha envaït els passejos marítims i retornant-la a les platges, així com s’està retirant els plàstics que ha arrossegat el temporal a la desembocadura del Barranc del Carraixet i, en pròxims dies, es procedirà a retirar totes les canyes que ha deixat Celia.

A més dels treballs del Consistori, diverses agrupacions de voluntariat han col·laborat per a retirar plàstic, cartons i residus que ha arrossegat el temporal a les tres platges. En aquest sentit, Raquel Casares ha agraït el suport del veïnat “per a recuperar com més prompte millor les nostres platges, en les quals treballem durant tot l’any amb la finalitat d’oferir la màxima qualitat possible, un estat ja reconegut en múltiples ocasions pels distintius de la Q de Qualitat”.

La iniciativa també pretén adequar les platges per al seu bon estat de cara a la Setmana Santa, una època de l’any turística en la qual Alboraia rep la visita de persones d’altres ciutats, comunitats i països. L’objectiu també és que els veïns i veïnes puguen gaudir d’aquests espais de recreació d’oci i esport.

