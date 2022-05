Els calorosos estius que durant aquests últims anys ha viscut la Vall del Xúquer fan que els Ajuntaments de la zona prenguen precaucions i milloren les seues infraestructures públiques per a fer front a les altes temperatures. És el cas d’Alcàntera de Xúquer, municipi que ha invertit 35.466 euros en la renovació dels sistemes d’aire condicionat en els seus edificis públics. Aquesta quantitat invertida prové, en un 90%, de les subvencions i plans provincials de la Diputació de València, i en un 10% de la tresoreria del propi Consistori.

Així doncs, s’ha canviat l’equip de la Casa de la Música, que, a més de comptar amb una fugida, el gas que contenia era contaminant i perjudicial per al medi ambient. L’avaria no tenia reparació i el nou equip ha tingut un cost de 25.941 euros. En l’edifici de l’Ajuntament també s’han canviat diversos dispositives, com el de l’entrada de les oficines, per un valor de 3.422,19 euros

. Dins el despatx de la secretària s’instal·larà un nou dispositiu amb un cost de 1.556,46 euros i, també, dins el projecte d’obra entrava la instal·lació d’un altre aparell d’aire condicionat en l’antic despatx de la secretària per valor de 746,42 euros.

A la Casa de la Cultura s’ha substituït l’antiga instal·lació, que contava amb un 2X1 Fujitsu General, per a passar a un altre dispositiu nou, amb una potència similar a l’anterior, però amb una etiqueta sostenible de A++ en refrigeració i de A+++ en calefacció. El cost és de 2.242,63 euros.

Finalment, en l’Escoleta infantil s’ha instal·lat un altre aparell d’aire condicionat per un valor de 1.557,54 euros, per a fer dels mesos més calorosos, i també dels més freds, un espai molt més agradable. Per descomptat, tots els dispositius instal·lats compleixen amb la normativa europea d’eficàcia energètica, donant continuïtat a la línia d’actuació d’Alcàntera de Xúquer per a construir un poble, cada vegada, més respectuós amb l’entorn i el medi ambient.

