En tots dos, estan representades les diferents associacions i entitats esportives i culturals de la localitat

L’Ajuntament d’Alcàsser continua promovent la participació ciutadana amb la creació tant del Consell d’Esports, com del Consell de Cultura. Dos òrgans participatius en els quals estaran representades les diferents entitats i associacions esportives i culturals del municipi, amb l’objectiu d’abordar les necessitats de cada àmbit i implementar accions de millora.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha posat en valor la creació del Consell d’Esports i el de Cultura, ja que «són instruments que ens ajuden a treballar, braç a braç, amb aquests dos sectors tan importants per al nostre poble, però també és una oportunitat per a compartir idees, suggeriments i experiències per a millorar i promoure la cultura i l’esport».

Cal recordar que l’Ajuntament d’Alcàsser ha prioritzat, aquest 2022, àrees com la Cultura, ampliant la programació cultural com un motor dinamitzador del municipi, però també afermant els programes, contractes i serveis de l’àrea d’Esports.