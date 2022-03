Alcàsser estableix les seues línies d’actuació futures amb l’elaboració del Pla Estratègic Municipal i del Pla Urbà d’Actuació Municipal

Tots dos projectes permetran avançar en el disseny d’un municipi més habitable, just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible

L’Ajuntament d’Alcàsser ha començat l’elaboració del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) i del Pla Estratègic Municipal, amb l’objectiu d’establir els criteris per a construir un municipi millor.

En el cas del PUAM, es tracta d’un procés de caràcter estratègic local que establirà i definirà les línies d’actuació del municipi, amb la finalitat d’incorporar els objectius establits per l’Agenda 2030 en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l’agenda urbana municipal.

Tot això servirà per a avançar en el disseny d’un municipi més habitable, just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible, que són en definitiva els grans objectius de la planificació estratègica urbana de la Unió Europea per a la dècada 20-30.

Per a implementar aquesta estratègia, des del Consistori es requereix la participació dels veïns i veïnes. Per això, s’ha habilitat un espai virtual per a facilitar la participació de la ciutadania: http://puamalcasser.participacion-publica.com.

Per part seua, el Pla Estratègic Municipal de l’Agenda 2030 no sols marcarà els passos per a la consecució dels objectius, sinó que es garantirà mecanismes de participació i escolta activa perquè el teixit associatiu i productiu forme part d’aquesta transformació. En aquest sentit, s’impulsaran accions com a urnes personals, enquestes o tallers participatius.

L’alcaldessa Eva Zamora veu essencial “establir unes línies d’actuació a mitjà i llarg termini per a complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible” i demana “suport actiu de la ciutadania, com a part interessada i agents clau del municipi”. Un diàleg que, per a Zamora, ha de basar-se “en el consens i en processos de participació pública que resulten clau per a l’anàlisi del conjunt dels problemes, la identificació d’objectius i metes, i el disseny del Pla les mesures proposades del qual siguen àmpliament acceptades per tota la ciutadania”.

