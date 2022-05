L’horari serà de dilluns a divendres d’11.00 a 19.00 h i els caps de setmana fins a les 19.30 h

Alcàsser inaugurarà la piscina municipal el pròxim 10 de juny. L’horari d’obertura serà de dilluns a divendres d’11.00 a 19.00 h, i els caps de setmana fins a les 19.30 h. Els abonaments ja es poden comprar a través de la web https://piscinaveranoalcasser.grupocaps.com a un preu de 35 € per als adults i 28 € per a menors, pensionistes i persones jubilades.

També hi haurà disponibles entrades puntuals que tindran un preu d’1,5 € per a menors de 6 a 17 anys, jubilats i pensionistes; i de 2,5 € per a adults. Els menors de sis anys tindran accés gratuït a la piscina.

L’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, ha explicat que «des de l’Ajuntament d’Alcàsser hem treballat per a poder obrir, un any més, la piscina municipal amb totes les garanties de qualitat». Així, ha animat als veïns i veïnes a «gaudir d’aquestes instal·lacions i dels cursos i activitats programades».

I és que a partir del 28 de juny i fins al 17 d’agost, s’han programat cursos de natació i aiguagim, de dilluns a divendres, i dividits en tres torns: del 28 de juny al 13 de juliol, del 14 al 29 de juny i de l’1 al 17 d’agost.

Els dies 30 i 31 de maig i 1 de juny, es realitzarà el repartiment de números en la consergeria del poliesportiu, en horari de 9.00 a 13.00 h i de 17.30 a 20.30 h, per a poder apuntar-se a tots dos cursos. El sorteig del número pel qual començaran les inscripcions tindrà lloc el 3 de juny.

D’aquesta manera, les inscripcions seran els dies 6, 7 i 8 de juny a la consergeria i, a partir del 13 de juny, a la taquilla de la piscina durant el seu horari d’obertura.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià