A més, s’estan realitzant actuacions en l’àmbit educatiu per a conscienciar i dotar a l’alumnat d’eines que els permeten identificar la violència sexual

Dins del Pla Estratègic Municipal d’Igualtat i Prevenció de Violència Sexual i de Gènere 2022 de l’Ajuntament d’Alcàsser, la Regidoria d’Igualtat està desenvolupant diferents actuacions amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de prevenir la violència sexual en l’era digital. Així, a més d’accions en la plantilla municipal, dins del Pla d’Igualtat d’Oportunitats, en l’actualitat, s’estan realitzant tallers en l’àmbit educatiu.

Com explica la regidora d’Igualtat, Cristina Lucendo, «es tracten de tallers dirigits a l’alumnat de 6é de Primària, Secundària i Batxillerat que tenen com a objectiu dotar-los d’eines que els permeten identificar la violència sexual, i més especialment en l’era digital, però també oferir-los informació sobre com actuar davant aquests casos».

El taller ‘Prevenció de la violència sexual offline i online’ s’està impartint en els dos col·legis públics de Primària d’Alcàsser i en l’institut. A més, està previst la realització d’un altre taller que desmuntarà els mites de l’amor romàntic, també en l’era digital.

Com assenyala Lucendo, «aquests tallers s’estan desenvolupant també en el claustre de professors, amb un molt bon acolliment, i entre les famílies, perquè en la lluita contra la violència sexual ha d’estar implicada tota la societat».

I en aquesta línia, l’Ajuntament d’Alcàsser ha publicat la Guia de prevenció, detecció i actuació en casos de violència sexual en l’era digital amb la finalitat de proporcionar informació, sensibilització, conscienciació, pautes d’actuació i recursos d’atenció davant situacions de violència sexual. Una eina útil per a les víctimes i el seu entorn, però també per a la ciutadania en general per a saber com actuar.

D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), prop del 38% de les dones en el món han patit violència sexual; però, a més, segons les dades revelades pel Ministeri de l’Interior, al nostre país, quatre dones són violades al dia. «Enfront d’aquest problema, són les institucions les que han de respondre amb responsabilitat mitjançant iniciatives que generen impacte en la societat per a revertir aquesta situació», ha manifestat l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora.

D’aquesta manera, a més de les accions esmentades, Alcàsser prepara unes jornades per al 25N amb activitats que implicaran a tota la població.