Alcàsser redueix el consum energètic en un 30% malgrat tindre més instal·lacions en funcionament

L’Ajuntament d’Alcàsser ha posat en marxa una estratègia d’estalvi energètic que ha disminuït la despesa de la factura elèctrica municipal

Aprofitant les subvencions de les diferents administracions públiques en matèria d’eficiència energètica, l’Ajuntament d’Alcàsser va posar en marxa una estratègia d’estalvi energètic en diferents àrees d’actuació que ha aconseguit reduir, en 2022, el consum energètic en un 30% respecte a 2018, malgrat tindre més instal·lacions en funcionament.

Com ha explicat l’alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, «des de fa ja diversos anys, des de l’equip de govern tenim clar que és fonamental apostar per l’eficiència energètica i, més a llarg termini, per ser autosuficients energèticament».

Per a això, des de l’Ajuntament s’han implementat accions, com la substitució a LED de pràcticament tot l’enllumenat públic; una millor climatització, tancaments i cobertes en edificis públics, com la casa consistorial o el Matadero; o la instal·lació de maquinària d’alta eficiència.

En definitiva, actuacions que per si mateixes ja generen un estalvi important, però que es va completar amb la instal·lació d’equip de monitoratge per a disposar de les dades en temps real. «Això ens ha permés portar un control més exhaustiu dels consums energètics amb l’objectiu de millorar els contractes adaptant la tarifa que resulte més econòmica. Un control que també s’està aplicant al subministrament d’aigües», ha assenyalat Zamora.

Totes aquestes iniciatives han aconseguit aquesta tendència descendent en el consum elèctric durant els últims quatre anys. No obstant això, des de l’Ajuntament d’Alcàsser continuen avançant cap a la completa eficiència energètica i ja està treballant en la creació de quadres de comandament que permeten manejar totes les instal·lacions des d’un aplicatiu web o smartphone, complementant-lo amb cinc instal·lacions de producció d’energia, de les quals quatre estan ja en funcionament.