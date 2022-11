A través d’una aplicació online, l’Ajuntament habilita des d’este 8 de novembre, la possibilitat d’advertir desperfectes en els carrers per a tota la ciutadania

L’Ajuntament d’Aldaia llança un nou pla per a la reparació de voreres i calçades, amb la participació de la ciutadania, que oferix la possibilitat d’enviar, al instant, una imatge, ubicació i comentaris d’algun desperfecte als carrers de la localitat.

Així, a través d’un accés directe al web municipal (www.aldaia.es), només cal posar un nom, pujar una foto al moment, i la ubicació, junt a la possibilitat d’adjuntar comentaris per facilitar la tasca. Una vegada enviada, la informació serà processada en una base de dades per tal de procedir, de la manera més efectiva possible, a les accions de reparació.

D’esta manera, i a partir d’este 8 de novembre, cada ciutadana o ciutadà té linia directa amb el consistori per a proposar l’arranjament de la via pública, amb una ferramenta senzilla i intuïtiva per a col·laborar.

L’alcalde d’Aldaia explica que l’objectiu és implicar al veïnat: “amb les noves tecnologies tenim moltes possibilitats per a arribar més i millor a les necessitats que van sorgint en el nostre municipi. Esta eina s’ha ideat precisament per a fer partícip a totes i tots en el nostre benestar”.