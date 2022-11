Aledón regidora de Cs Alzira, portarà al pròxim ple en forma de moció les deficiències del Col·legi Públic d’Educació Especial Carmen Picó

La regidor Clara Aledón, portarà al pròxim ple en forma de moció les reivindicacions de l’AMPA del Col·legi Públic d’Educació Especial Carmen Picó per a sol·licitar al Consistori la instal·lació d’una eixida d’emergència adaptada per a cadires de rodes i gronxadors adaptats per a l’àrea de jocs.

En paraules de la regidor: “L’Ajuntament ha d’ajudar a garantir la seguretat de l’alumnat del centre, situant una eixida d’emergència adaptada que connecte la planta superior del centre amb el pati per a poder fer una evacuació, perquè entorn al 40% dels alumnes amb mobilitat reduïda utilitzen cadira de rodes. Per tant, ha d’haver-hi una evacuació efectiva i segura de l’alumnat, docents i personal”

A més, Aledón ha esgrimit: “El centre en sí que presenta bastants deficiències en les seues instal·lacions, una cosa bastant generalitzada per desgràcia en els centres educatius d’Alzira, però crida l’atenció que els alumnes d’aquest centre no puguen gaudir del seu temps d’esbarjo per no haver-hi gronxadors adaptats per a cadires de rodes. Si pretenem des de les institucions una vertadera igualtat d’oportunitats i inclusió, cal començar per facilitar aquestes eines dins de cada àmbit. La instal·lació de gronxadors adaptats és perfectament factible per a un Ajuntament com el nostre i per als xiquets és un món”.

