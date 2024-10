Alfafar celebra el 9 d’octubre amb la seua tradicional Gala de Premis

Els homenatjats en la gala d’enguany són Rafa Alemany, l’Associació Cultura de Veïns Barri Tremolar, José Teruel, Yanara Carrión González, Club Esportiu La Fila i Concha Prieto.

També se celebren altres actes com la proclamació de les Falleres Majors i President Infantil 2025.

L’Ajuntament d’Alfafar es prepara per a commemorar el Dia de la Comunitat Valenciana amb una sèrie d’actes que ressalten la riquesa cultural i la tradició de la nostra terra.

El primer acte que s’emmarca en aquesta celebració serà aquesta vesprada, amb la inauguració d’una exposició dedicada a les fases de l’arròs, un producte emblemàtic de la nostra agricultura. Aquesta exposició, que es podrà visitar en el Centre Cultural l’Alqueria, cerca educar i conscienciar sobre la importància de l’arròs en la nostra gastronomia i economia local.

La celebració continuarà el 8 d’octubre, amb la tradicional Gal·la dels Premis 9 d’octubre, en la qual s’homenatjarà diferents entitats i persones d’Alfafar que, amb el seu treball, contribueixen a construir la història d’Alfafar i a engrandir-lo culturalment. A l’inici de l’acte tindrà lloc l’actuació del grup Alfafar Balla Danses, que interpretaran balls regionals.



Les categories dels reconeixements atorgats d’enguany i les persones commemorades seran Rafa Alemany, Premi Trajectòria Artística i Cultural; Associació Cultural de Veïns Barri Tremolar, Premi Entitat Cultural de l’Any; José Teruel, Premi Esportista amb Millor Trajectòria Esportiva; Yanara Carrión González, Premi Millor Esportista de l’Any; Club Esportiu La Fila, Premi Entitat de l’Any; i Concha Prieto, Premi Honorífic de l’Any.

Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar, assenyala: “Aquest dia és una oportunitat per a reconéixer l’esforç i la dedicació d’aquells que treballen pel bé de la nostra localitat. És un moment per a celebrar la nostra identitat i enfortir els llaços que ens uneixen com a comunitat”.

En finalitzar l’acte es dispararà un castell de focs artificials que il·luminarà el cel d’Alfafar, oferint un tancament festiu i emocionant a un dia ple d’activitats. “Convide a tots els veïns i veïnes a unir-se a nosaltres en aquesta celebració. És un moment per a gaudir en família i recordar la importància de les nostres tradicions”, recalca el regidor de Cultura, Carles Muñoz.

Els actes del 9 d’octubre a Alfafar prometen ser una experiència enriquidora i festiva que unirà a la comunitat entorn de les nostres arrels i tradicions.

Altres actes

D’altra banda, dissabte passat 5 d’octubre es va celebrar l’acte de proclamació dels màxims representants d’Alfafar per a l’any 2024, en el qual Adsuara va donar la benvinguda a Noa Valera i a Jenifer Artiaga com a Fallera Major Infantil i Fallera Major respectivament, i a Joan Ferragud com a President Infantil.