A més, el municipi compta amb un Punt de Trobada Familiar ja en funcionament, i construirà també un Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) i un Centre Específic per a persones amb Malaltia Mental (CEEM).

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Joventut i en col·laboració amb el Complex Esportiu Municipal Alfafar SUMA Fitness Club, ha posat en marxa una nova edició del seu tradicional Campus d’Estiu. Aquesta activitat està dirigida a la població d’entre 3 i 16 anys.

Les inscripcions per al Campus d’Estiu 2022 ja estan obertes fins al 10 de juny per a les famílies empadronades. Les famílies no empadronades a Alfafar podran fer les inscripcions a partir del 13 de juny.

Del 27 de juny al 29 de juliol el complex esportiu del municipi acollirà un programa educatiu d’oci i temps lliure adaptat a cada edat. Es realitzaran classes de natació, pàdel, anglés i tallers, entre altres, amb l’objectiu de promoure la diversió, la creativitat, l’esport i la participació.

L’horari del Campus és de 9:00h a 14:00h, però les famílies que ho sol·liciten podran ampliar l’horari de 8:00h a 17:00h amb la matinera i el menjador, per a facilitar la conciliació.

Les persones interessades podran sol·licitar més informació i preus en el Complex Esportiu SUMA Alfafar o en el Espai Jove.

L’Ajuntament d’Alfafar va aprovar ha aprovat per unanimitat la delegació de la Generalitat Valenciana per a construir la Residència i el Centre de Dia de Majors, dins del Pla Convivint.

Amb una inversió de més de 17 milions d’euros, la nova Residència i el nou Centre de Dia de majors públics permetran donar una millor resposta les necessitats de les persones majors del municipi i les dotarà d’autonomia en entorns segurs amb atenció pròxima i humana.

Aquestes actuacions s’engloben dins del Pla Convivint de la Generalitat Valenciana d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025, que també contempla per a Alfafar un nou Punt de Trobada Familiar i la construcció d’un Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) i un Centre Específic per a persones amb Malaltia Mental (CEEM).

La construcció de la residència respon a una demanda històrica de la ciutadania que permetrà millorar la qualitat de vida de les veïnes i veïns d’Alfafar.

Alfafar ja ha posat en funcionament el nou Punt de Trobada Familiar per a parar atenció professional especialitzada que facilite les relacions familiars amb menors durant els processos i les situacions de separació, divorci, protecció d’infància i adolescència o altres supòsits d’interrupció de la convivència familiar. Aquest servei, situat en l’edifici Onyx al costat de Serveis socials, pròximament es traslladarà a les instal·lacions situades en l’edifici Mercedes Hernández d’Alfafar.

Amb l’acceptació de la delegació per a la construcció de la Residència, l’Ajuntament d’Alfafar reforça el seu compromís per donar una millor resposta a les necessitats de les persones del municipi.

