Alfafar continua amb la seua oferta estival per a la conciliació familiar

El mes de juliol han finalitzat els programes del Campus d’Estiu, l’Estiu Lúdic i l’Espai Concilia de vesprades.

Durant la primera quinzena d’agost es realitzarà un nou programa dins dels Espais Concilia, el Campament Urbà.

L’Ajuntament d’Alfafar manté la seua aposta per la conciliació familiar durant els mesos d’estiu, i per això compta amb un complet programa d’oferta lúdica infantil. Durant els mesos de juliol, s’han realitzat el tradicional Campus d’Estiu, en les instal·lacions del poliesportiu municipal SUMA; el programa socioeducatiu Estiu Lúdic, en els centres educatius de la Fila i Orba; el Espai Concilia de vesprades, un programa flexible de conciliació familiar que s’ha realitzat en les instal·lacions de l’Escola Infantil Municipal Remedios Montaner.

A més, conscients que les necessitats de conciliació no entenen de vacances, el consistori ha començat una nova iniciativa dins del programa Espais Concilia anomenada Campament Urbà. Durant la primera quinzena d’agost, s’ofereix un espai flexible amb oferta lúdic-educativa per a famílies que necessiten conciliació laboral tant de matins com de vesprades.



Al llarg de l’estiu, quasi 600 xiquets i xiquetes es beneficiaran d’aquests programes d’oci que es promouen des de l’ajuntament. El mes de juliol, les 400 places del Campus d’Estiu es van omplir, mentre 35 famílies van fer ús del Espai Concilia de Vesprades i al voltant de 70 menors van gaudir de l’Estiu Lúdic. Per a agost, el Campament Urbà, que es desenvolupa en horari tant de demà com de vesprada en el Espai Lúdic Jaume I, compta amb 50 inscripcions.

Amb tota aquesta oferta, l’Ajuntament d’Alfafar reforça les opcions per a afavorir la conciliació familiar i laboral, donant així resposta a les necessitats de les famílies del municipi.