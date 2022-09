S’ha repartit el 100% dels bons de la campanya en tan sols uns dies.



En total s’han destinat un total de 9.000 euros de pressupost municipal.



Els Bons Comerç es podran gastar fins al 16 d’octubre en els comerços adherits.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’àrea de Comerç, ha repartit tots els Bons Comerç disponibles en menys d’una setmana. La nova campanya, que porta per nom “benvingut la tardor”, ha sigut tot un èxit i s’ha esgotat en qüestió de dies.

Per a dur a terme aquesta nova edició de la campanya, l’Ajuntament d’Alfafar ha destinat 9.000 euros del pressupost municipal. La ciutadania ha pogut sol·licitar els bons de manera gratuïta a través de la seu electrònica.

Les persones que ja disposen dels seus Bons Comerç podran gastar-los en els 32 comerços locals adherits a aquesta campanya fins al 16 d’octubre.

Cadascun dels bons està compost de dos vals per valor de 10 euros i dos més de 5 euros, la qual cosa suma un total de 30 euros a gastar en compres pel doble del seu import. És a dir, 60 euros, dels quals 30 euros seran pagats mitjançant el bo i els 30 restants pagats per la persona.

Els requisits que s’han tingut en compte per a la sol·licitud han sigut: ser major de 18 anys i estar empadronat a Alfafar. A més, només es podia retirar un bo comercie per persona. Per a més informació i consultar el llistat de comerços locals adherits es pot consultar la web de l’ajuntament.

Amb la nova campanya de Bons Comerç “benvingut la tardor”, l’Ajuntament d’Alfafar pretén dinamitzar el comerç local i contribuir amb la despesa de les famílies del municipi.