El bo es podrà sol·licitar fins a l’11 d’octubre de manera telemàtica.

Les famílies que adquirisquen els bons escolars podran canviar-los en els comerços adherits fins al 15 de novembre.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Educació, i en col·laboració amb l’àrea de Sistemes informàtics, ha preparat una nova campanya de Bono Escolar d’ajuda per a les famílies d’Alfafar. Per tercer any consecutiu, el tràmit es realitzarà de manera telemàtica. Les sol·licituds podran presentar-se fins a l’11 d’octubre a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar.

Una vegada que les famílies hagen realitzat la sol·licitud del xec, el bo generat s’enviarà per correu electrònic, d’aquesta manera es podrà imprimir o utilitzar directament des del mòbil.

L’import dels bons escolars varia en funció del nivell escolar, sent de 40 euros per a estudiants de segon cicle d’Educació Infantil, 65 euros per a alumnat d’educació primària i 75 euros per als qui cursen educació secundària o Formació Professional Bàsica.

Les famílies que sol·liciten el Bo Escolar podran canviar-lo en els comerços locals adherits fins al 15 de novembre. Aquests xecs els ajudaran a adquirir material escolar de papereria, workbooks, llibres de lectura, diccionaris, roba, llapis de memòria, etc.

Les famílies necessitaran identificar-se a través de certificat digital, cl@ve PIN o DNI electrònic. Per als qui no disposen d’aquest tràmit, l’Ajuntament ofereix a la ciutadania la possibilitat d’obtindre el certificat electrònic en les seues oficines de Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) amb cita prèvia.

Amb aquesta ajuda, l’Ajuntament d’Alfafar renova el seu compromís amb les famílies per a alleujar la seua despesa econòmica en material escolar per a la tornada al col·le i, a més, continua impulsant el comerç local del municipi.