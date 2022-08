En aquesta edició Alfafar rebrà una subvenció de 251.354,40 euros.



El programa mixt d’ocupació i formació “Tallers d’Ocupació” té com a objectiu ampliar l’ocupabilitat de persones majors d’edat.



El projecte donarà inici a partir del pròxim 1 d’octubre.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha aconseguit, de nou, la subvenció per a desenvolupar el programa mixt d’ocupació i formació Tallers d’Ocupació “Avancem junts II” per a l’any 2022-2023.

D’aquesta manera, amb el pressupost concedit de 251.354,40 euros, es contractarà un total de 10 persones per a la seua formació i realització de treballs en diferents àrees municipals. Així mateix, el desenvolupament del programa també contempla la contractació del personal docent que gestionarà els mòduls formatius.

Enguany es realitzarà un itinerari formatiu amb l’objectiu que les persones participants puguen obtindre dos certificats de professionalitat de les especialitats en Operacions auxiliars de serveis administratius i Activitats administratives en la relació amb el client.

El programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té com a objecte incrementar l’ocupabilitat de les persones desocupades de díhuit o més anys amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral. Tallers d’Ocupació combina formació i ocupació mitjançant la realització d’accions formatives en alternança amb la realització d’obres o la prestació de serveis d’utilitat pública o interés social a l’Ajuntament d’Alfafar.

El projecte s’iniciarà a partir del pròxim 1 d’octubre de 2022 i per a accedir com a alumnat, segons les bases publicades en la web de Labora, han d’estar inscrits en la seua oficina d’ocupació com a persona desocupada. A més, hauran de sol·licitar al seu Espai Labora ser demandant d’ús de tallers d’ocupació corresponent al Certificat de Professionalitat “Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals” i el de “Activitats Administratives en la Relació amb el Client”. La selecció de l’alumnat anirà precedida de la tramitació d’oferta de serveis formatius pel corresponent Espai Labora i es realitzarà el procés de selecció segons les bases recollides en la web LABORA.