El programa té com a finalitat la contractació de persones desocupades gràcies a la subvenció de LABORA dins del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 i el cofinançament del consistori.



A través de EMPUJU s’incorporaran 4 persones menors de 30 anys durant 12 mesos a jornada completa.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha resultat beneficiari un any més del programa de foment de l’ocupació EMPUJU 2022 de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través del Servei Valencià d’Ocupació i Formació LABORA i el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020.

La subvenció de la qual ha sigut beneficiària el consistori ascendeix als 84.401,72 euros per part de LABORA i per la qual té previst contractar 4 persones desocupades menors de 30 anys, durant un període de 12 mesos a jornada completa. A més, per a l’execució del programa aquest comptarà amb un finançament municipal de més 8.000 euros.

Les contractacions previstes corresponen a les següents titulacions: 1 posat Grau Relacions Laborals i Recursos Humans, 2 llocs de personal Auxiliar Administratiu i 1 posat Grau Psicologia.

Per a poder optar a aquests programes, les persones interessades hauran d’estar desocupades i inscrites com a demandants d’ocupació en LABORA. Així mateix, hauran de complir els requisits formatius i d’experiència per als llocs sol·licitats. LABORA realitzarà la preselecció de les persones candidates que complisquen els perfils i requisits sol·licitats perquè l’ajuntament realitze la selecció final.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament d’Alfafar reforça la seua aposta amb l’ocupabilitat de les persones i continua el seu treball a millorar les condicions de la ciutadania.

Traductor valencià1 ↔ {castellà, anglés, portugués,