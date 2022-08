Alfafar signa el conveni amb els comerços locals per al bo escolar

El consistori ja ha signat l’acord amb els comerços locals adherits a la campanya del bo escolar 2022-2023.

En aquesta edició, les famílies podran presentar les sol·licituds de manera telemàtica del 22 d’agost a l’11 d’octubre.



L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Educació, i en col·laboració amb l’àrea de Sistemes informàtics, ha preparat una nova edició de la campanya de repartiment del bo escolar per a les famílies d’Alfafar. Els comerços locals adherits ja han signat els seus convenis de col·laboració, la qual cosa permetrà que les famílies utilitzen els seus xecs en aquests establiments. El termini de sol·licitud comença el pròxim 22 d’agost. El tràmit es realitzarà per tercer any consecutiu únicament de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar. Aquests xecs s’enviaran en format PDF per correu electrònic, podent imprimir-se o utilitzar-se directament des del mòbil.L’import dels bons escolars varia en funció del nivell escolar, sent de 40 euros per a estudiants de segon cicle d’Educació Infantil, 65 euros per a alumnat d’educació primària i 75 euros per als qui cursen educació secundària o Formació Professional Bàsica.

Per a identificar-se serà necessari disposar certificat digital, cl@ve PIN o DNI electrònic. L’Ajuntament ofereix a la ciutadania la possibilitat d’obtindre el certificat electrònic en les oficines de Servei d’Atenció a la Ciutadania amb cita prèvia.

Les famílies que adquirisquen els bons escolars podran canviar-los en els comerços adherits fins al 15 de novembre. Aquests xecs permeten a les famílies adquirir diferents subministraments escolars, com a material de papereria, workbooks, llibres de lectura, diccionaris, roba, llapis de memòria, etc.

Un any més, l’Ajuntament d’Alfafar reforça el seu compromís amb les famílies del municipi per a ajudar-los a reduir la despesa econòmica al qual fan front amb la tornada al col·le, al mateix temps que treballa per la promoció del comerç local i de proximitat.