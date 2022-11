Algemesí gaudeix de cinc punts de lectura que estan ubicats en diferents espais públics repartits per la ciutat fa quasi un any. Des de l’ajuntament valoren positivament l’acceptació de la ciutadania. Vicent Climent, tècnic lingüístic i responsable de l’agència de promoció del valencià, valora positivament el projecte i recalca la necessitat de conscienciar a aquella ciutadania a la que no li interesse les casetes de lectura, no les maltracte .

Aquestes casetes lectores, instal·lades en llocs com el Parc de Ribera, el Bernardí guinovart, l’avinguda de la generalitat, el raval o el carrascalet, es netegen setmanalment i es reposen els llibres en cas de no haver-hi.

A més, des de l’ajuntament s’estudia les noves ubicacions on s’instal·laran més punts de lectura per la localitat. Alguns d’ells proposats pels propis ciutadans.

La data per a la instal·lació de les noves casetes lectores que complementaran a les ja existents s’espera que siga cap a la pròxima primavera, en un dia molt assenyalat.

Aquesta iniciativa cada vegada guanya més adeptes entre la ciutadania d’Algemesí, qui té en aquestes casetes de lectura, un complement a la biblioteca tradicional, gràcies als llibres que han sigut donats per una editorial relacionada amb la localitat, així com llibres descatalogats de la biblioteca que romanen en unes casetes, construïdes en material resistent, que protegeixen els exemplars de les inclemències meteorològiques.