Algemesí celebra les Festes de la Mare de Déu de la Salut, Patrimoni de la Humanitat

Les processons i balls tradicionals omplen la ciutat de cultura i devoció el 7 i 8 de setembre

Una oda a la tradició, a les arrels i a la cultura. Així viu Algemesí les seues Festes de la Mare de Déu de la Salut, reconegudes com a Patrimoni de la Humanitat, els pròxims dies 7 i 8 de setembre. Uns festejos que són, alhora, una celebració de la consolidació de les seues tradicions, que han permés que Algemesí siga l’únic municipi que conserva sense interrupció des de fa segles els balls de la processó de la Mare de Déu de la Salut

Durant estes dos jornades, la ciutat celebra tres processons que mostren amb orgull les seues senyes d’identitat. Les principals són les construccions humanes, les muixerangues; però els espectadors també podran gaudir del ball dels Bastonets, les Pastoretes, ,la Carxofa, els Arquets, les Llauradores i els Tornejants. Un compendi únic de tradició, fe, cultura i devoció concentrat en dos dies plens d’emoció i bellesa.

El 8 de setembre, a les 10 del matí, Algemesí es paralitza amb l’inici de la segona de les processons, la Processoneta del Matí, la més emocionant i multitudinària. Tots els balls ixen de la Capella de la Troballa per a recórrer el carrer Berca fins a la plaça Major, amb la emotiva entrada a la basílica de Sant Jaume.

Dos dies intensos en què Algemesí es converteix en el bategar viu de la tradició i la cultura valenciana. Una festa que, any rere any, ens recorda la força de les nostres arrels i la passió d’un poble per preservar la seua història i devoció.