L’Agència de Promoció del Valencià d’Algemesí ha sigut l’encarregada d’organitzar el certamen

En l’edició d’enguany s’han premiat dos categories

Empresa consolidada que haja destacat en l’ús del valencià en la retolació i en el material imprés

Empresa que haja destacat en l’ús del valencià aplicat a les noves tecnologies

La sala de plens de l’ajuntament d’Algemesí hava acollir ahir l’acte de lliurament del «XXVI Premi per l’Ús i la Dignificació del Valencià en l’Àmbit Municipal». A càrrec de l’Agència de Promoció del Valencià d’Algemesí – AVIVA. A cadascuna de les empreses se li ha atorgat un diploma acreditatiu. Un premi de 600 euros i un segell que avala el reconeixement per part de l’Ajuntament com a empresa que promociona i dignifica l’ús del valencià.

S’han distingit dos categories

Pel que fa als premiats, s’han distingit dos categories. En la primera d’elles, Empresa consolidada que haja destacat en l’ús del valencià en la retolació i en el material imprés. Els establiments Fisioteràpia La Trobada i El Rebost – Mercat sense envasos han sigut els guanyadors. D’una altra banda, en la categoria d’Empresa que haja destacat en l’ús del valencià aplicat a les noves tecnologies, els comerços Òptica Adam, Espai de Salut – La Pau i L’Encontre Bar&Cafeteria s’han endut el premi.

La regidora de Cultura, Carmina Gómez. Ha assegurat que «la promoció del valencià s’ha d’entendre com una activitat transversal que cal orientar no només cap al sector educatiu i cultural. Sinó també el social, el festiu, l’esportiu i, per descomptat, el sector econòmic. Hem de treballar tots junts perquè Algemesí continue sent un poble modèlic pel que fa a l’ús del valencià en tots els àmbits de manera natural i quotidiana».

Esta convocatòria de l’any 2024 ha sigut la edició número 26. Per quart any consecutiu ha comptat amb la subvenció de la Diputació de València. Com a mostra de l’aposta clara que des d’aquesta institució es fa pel foment d’aquest tipus de convocatòries en l’àmbit local.