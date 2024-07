El saló de plens de l’Ajuntament de Torrent va acollir la vesprada del passat dimecres la proclamació oficial de les Falleres Majors de Torrent 2025

El saló de plens de l’Ajuntament de Torrent va acollir la vesprada del passat dimecres la proclamació oficial d‘Alicia Moreno Jiménez, de la falla Carrer Benemérita-Guardia Civil i Ana Barberá Palop de la falla Plaça San Roc-Gómez Ferrer i Voltants, com a Fallera Major i Fallera Major Infantil de Torrent 2025 respectivament, junt amb les seues Corts d’Honor, després de l’emocionant acte d’elecció celebrat el passat cap de setmana en l’Àgora del Parc Central.

Les màximes representants falleres per a 2025 van estar acompanyades en aquest ple extraordinari per les seues predecessores en el 2024, María Peris Moreno i Vega Román Montero, l’alcaldessa Amparo Folgado, el regidor de Falles, Aitor Sánchez, i la resta de membres de la Corporació Municipal.

Després d’imposar la ‘joia’ de la icònica Torre a les Falleres Majors i les Corts d’Honor 2025, l’alcaldessa de Torrent va tancar l’acte amb unes paraules sentides i càlides per a Alicia i Ana, felicitant-les per la seua proclamació com a màximes representants de les Falles de Torrent i desitjant-los el millor per a “aquesta nova etapa que s’obre davant vosaltres”.