Almussafes acull la primera trobada presencial del projecte europeu Erasmus+ sobre voluntariat esportiu



Hui i demà els representants de les institucions sòcies de la iniciativa debaten sobre diferents assumptes relacionats amb aquest tema



L’equip, que ha desenvolupat un informe sobre bones pràctiques, preveu elaborar també una guia de formació de voluntariat esportiu

Una desena de persones participen hui i demà a Almussafes en la primera trobada presencial organitzada pels socis del projecte Erasmus+ ‘W4C-S4S: Work for a cause, serve for sport’ (Treballem per una causa, servim a l’esport). Amb ell, es pretén formar a persones perquè participen com a voluntàries en l’organització d’esdeveniments esportius nacionals i internacionals i fomentar la integració de les persones amb diversitat funcional en esdeveniments esportius. Segons l’alcalde, Toni González, la participació de la població “en aquest projecte és fruit de l’evolució natural del nostre compromís amb l’exercici físic i la vida sana”. Les institucions implicades en el pla, a més del consistori almussafeny, són la ciutat de Zagreb (Croàcia), la Societat per al Desenvolupament del Voluntariat ‘Novo Mesto’ (Eslovènia), l’Institut per a la Innovació i la Cohesió Social (Grècia), la Societat Cooperativa Social GEA (Itàlia) i l’Institut EUSA (Eslovènia).



El projecte Erasmus+ ‘W4C-S4S: Work for a cause, serve for sport’ (Treballem per una causa, servim a l’esport), en el qual està involucrat l’Ajuntament d’Almussafes, avança en el compliment dels seus objectius. Hui, dijous 3 de març, les institucions sòcies de la iniciativa s’han donat cita en aquesta localitat per a celebrar la primera trobada presencial dels i les professionals responsables d’implementar l’estratègia.

L’acte de benvinguda s’ha celebrat aquest matí a la sala de Conferències del Centre Cultural, on els i les assistents a aquest esdeveniment internacional han sigut rebuts i rebudes per l’alcalde, Toni González, i la primera tinenta d’Alcaldia, Davinia Calatayud.



“Almussafes porta quaranta anys sent una referència de qualitat en l’àmbit esportiu. Comptem amb desenes d’associacions dedicades a les més variades disciplines, entitats que per a molts i moltes han suposat la porta d’entrada a l’àmbit professional, en el qual comptem amb excel·lents exemples de talent, esforç i tenacitat que són, sens dubte, referents per a la ciutadania. Per això, la nostra participació en aquest projecte és fruit de l’evolució natural del nostre ferm compromís amb l’exercici físic i la vida sana”, assegura el primer edil, Toni González.



Durant la primera jornada de convenció estan discutint els resultats de l’enquesta realitzada a la població durant els mesos de novembre i desembre i treballant en l’informe realitzat pels socis del projecte per a establir un catàleg de bones pràctiques de voluntariat esportiu. A més, també tenen previst començar a elaborar una guia de formació de voluntariat esportiu que es compartirà una vegada finalitzada la seua redacció.



Per a la jornada de demà divendres els socis del projecte rebran la visita dels màxims representants del Club de Tennis Almussafes, els qui compten amb una àmplia experiència en l’organització de competicions, entre elles l’Open Nacional de Tennis en Cadira de Rodes que se celebra cada any en les instal·lacions públiques de la població.



Voluntariat esportiu i inclusiu

El projecte europeu Erasmus+ ‘’W4C-S4S: Work for a cause, serve for sport’, que està finançat per la Unió Europea, està coordinat per la ciutat de Zagreb (Croàcia) i els seus socis són, a més de l’Ajuntament d’Almussafes, la Societat per al Desenvolupament del Voluntariat ‘Novo Mesto’ (Eslovènia), l’Institut per a la Innovació i la Cohesió Social (Grècia), la Societat Cooperativa Social GEA (Itàlia) i l’Institut EUSA (Eslovènia).



L’objectiu principal del projecte és formar a persones perquè participen com a voluntàries en l’organització d’esdeveniments esportius nacionals i internacionals, així com treballar per a la integració de les persones amb diversitat funcional en esdeveniments esportius, fomentant així la inclusió social i la igualtat d’oportunitats en l’esport. El pressupost total, abonat íntegrament per la UE, és de 350.715 euros, dels quals 51.500 euros corresponen a Almussafes.



“Fomentant el voluntariat en l’esport estem acostant a moltes persones a la pràctica d’exercici físic, amb tots els beneficis que suposa per a la salut. Però no sols això, ja que al seu torn estem apostant pels valors lligats a ell, com l’esforç, la constància, la companyonia o la paciència, i posant en contacte a gent de diferents edats, experiència i coneixements, la qual cosa contribueix a crear una societat molt més cohesionada i unida”, comenta Davinia Calatayud.

La intenció de l’equip, que es reuneix una vegada al mes via telemàtica, és dur a terme més trobades transnacionals en els diferents països socis, així com que s’impartisca la formació sobre el voluntariat esportiu a, almenys, 50 persones del municipi.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià