Les autoritats locals s’han acostat fins a la zona per a supervisar l’avanç de la intervenció urbanística, cofinanciada en un 49% per part de l’Ajuntament

El passat 4 d’abril es van iniciar les obres d’execució del projecte, que avança a bon ritme i s’estima estiga conclòs en uns quatre mesos

Després de cinc setmanes d’execució del projecte de construcció del nou col·lector de pluvials del carrer Santa Creu per part de l’empresa LICUAS, SA, l’executiu d’Almussafes valora molt positivament l’evolució de les obres d’aquesta infraestructura hidràulica que finalment solucionarà els problemes d’inundacions en la zona. L’alcalde, Toni González, juntament amb la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, l’edil Àlex Fuentes i l’enginyer tècnic industrial, Manolo Duart, han visitat aquest mateix matí les obres de la intervenció urbanística, pressupostada en 549.631 euros, dels quals el consistori municipal sufraga un 49% és a dir 269.319 €, i l’import restant és amb càrrec a la Generalitat Valenciana.

Durant la visita d’obra, autoritats i tècnics municipals han pogut constatar que el projecte de construcció del col·lector de pluvials avança a bon ritme, per la qual cosa estimen que es podrà complir el període d’execució de sis mesos establit en el contracte, dels quals encara resten quatre.

“Hem prioritzat el desenvolupament per etapes d’aquesta intervenció urbanística de gran envergadura, atés que la nostra prioritat passa per minimitzar l’afectació a la circulació tant de vehicles com de vianants”, explica l’edil d’Urbanisme.

El president de l’executiu incideix en la rellevància històrica i la urgència de la materialització d’aquesta infraestructura hidràulica, inclosa en el paquet de projectes del Pla Confiança de la Generalitat Valenciana i paralitzada des de feia més d’una dècada, malgrat la insistència i multitud de gestions dutes a terme des de l’Ajuntament d’Almussafes per a la seua ràpida execució per part de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergències Climàtiques i Transició Ecològica. “El col·lector de pluvials del carrer Santa Creu assegurarà la correcta evacuació de les aigües en la zona, principalment quan es produeixen episodis de pluges torrencials com els que desgraciadament hem viscut en els últims anys i que han originat inundacions al carrer Major”, argumenta Toni González, qui incideix en la gran rellevància i prioritat d’aquest projecte, al qual s’unirà el futur tram del Carrer Sant Miquel, compleantant-se així la xarxa de pluvials de la població.

El col·lector dissenyat, de 233,58 metres de longitud, arranca en l’encreuament dels carrers Santa Creu i Major i discorre pel carrer Santa Creu fins a aconseguir la Ronda Sindic Antoni Albuixech, que creua diagonalment fins a entroncar amb la séquia existent, triada com a punt d’abocament. És precisament en aquest punt d’entroncament del col·lector amb la séquia on s’ha dissenyat un sobreeixidor que permetrà desguassar les aigües pluvials als camps adjacents en el cas que se supere la capacitat de la séquia. Aquesta séquia abocarà les pluvials al llit del Barranc del Tramusser per mitjà de les actuacions que es realitzaran en el seu moment per a tal fi.

Es projecten dues conduccions de 315 mm de diàmetre de *PEAD corrugat per a les aigües residuals i per a les pluvials es dissenya un col·lector nou de diàmetre 900 mm de PVC rígid al llarg dels primers 184 metres, amb un pendent del 0,30% i dos de diàmetre 700 mm en els restants, amb un pendent del 0,45%.

