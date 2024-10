Almussafes celebra que les deficiències de transport a València se solucionen per part de la ATMV

Després de les comunicacions i gestions de les últimes setmanes, la reunió celebrada aquest mateix matí per l’alcalde, Toni González, i la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, amb la directora de la ATMV, Mar Martínez, ha donat els seus fruits

La solució per a poder desplaçar-se a la capital del Túria amb autobús ja és immediata i passa per dotar a la línia regular d’autobusos amb una major capacitat de places

La ciutadania d’Almussafes pateix des de fa anys un servei d’autobús a València deficient per la poca manca de viatges que inclou el mateix, si bé aquest inici de curs 2024-2025 s’ha agreujat la deficiència quant a la capacitat de places del transport, que ha comportat una gran problemàtica per al desplaçament principalment en l’autobús de les 7 del matí, que és que el que porta directe a Universitats (Blasco Ibáñez).

Tant aquesta problemàtica, dependent de l’Autoritat de Transport Metropolità de València, com la que afecta la manca, així mateix, respecte a la línia regular de transport a l’Hospital de la Ribera i centres de salut, aquesta última dependent de la Direcció General de Transports de la Conselleria, són dos cavalls de batalla sovint reclamats i denunciats per part de l’Ajuntament d’Almussafes enfront dels organismes competents.

Per a la primera problemàtica, aquest mateix matí s’ha aconseguit el compromís de solució per part de la pròpia directora de la ATMV, Mar Martínez, durant la trobada mantinguda al costat de l’alcalde, Toni González, i la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud,i les gestioesd l’executiu local continuen amb la Direcció General de Transport per a obtindre una solució a la segona, que passe per facilitar el transport Almussafes- Estació de Renfe de Benifaió.

L’Ajuntament de #Almussafes exigeix enfront de la Generalitat Valenciana, tal com porta fent des de fa prop d’una dècada, la millora del servei de transport a la ciutat de València, atés que des de l’inici del curs educatiu s’han incrementant els problemes diaris que pateix.

De fet, l’autobús que passa per Almussafes a les 6.58 hores en direcció a València (Facultats), ja no admet més viatgers, després de la seua eixida des de Benifaió, i aquesta situació està perjudicant de forma molt greu als veïns i veïnes de la localitat, principalment als joves estudiants, que han de viatjar a València diàriament i a ciutadans que exerceixen la seua labor professional en la capital del Túria.

Cal tindre en compte que la competència del transport de ciutadans i ciutadanes per carretera entre municipis pertany a la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament, en cap cas, pot prestar aquest servei de manera directa, ja que existeix una empresa concessionària.

Malgrat això, l’executiu local no ha cessat en cap moment d’exigir, enfront de tots els organismes responsables, solucions viables a la deficiència constatada en aquesta línia regular, que en dies laborables tan sols ofereix sis viatges d’anada i cinc de tornada. “La nostra petició passa per incrementar la freqüència de pas del servei actual com a solució definitiva, encara que aconseguir, de manera immediata, que l’autobús de primera hora del matí dispose d’una major capacitat, és una solució ràpida i efectiva que celebrem com una solució temporal”, explica el president de l’executiu, Toni González.

L’altra gran petició del consistori municipal és directa amb la Direcció General de Transport de la Conselleria, atés que se centra en les deficiències actuals de la línia de transport a l’Hospital de la Ribera i centres de Salut, amb molt poca freqüència de pas setmanal, i al fet que aquest servei no incorpore parada en l’estació de Renfe de Benifaió, per a facilitar els desplaçaments de la ciutadania. “Estem a l’espera de reunir-nos amb la direcció general per a obtindre vies de solució a aquesta problemàtica que patim en el municipi i que afecta de manera greu als nostres veïns i veïnes.

D’aquí ve que des de fa anys, des del propi Ajuntament financem els desplaçaments amb la dotació d’un servei de taxi sanitari per a ús exclusiu de la ciutadania d’Almussafes”, conclou González.