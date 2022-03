Almussafes clausura la VII Setmana per la Igualtat amb la inauguració del carrer Mestra Sicluna



La comunitat educativa almussafenya s’ha donat cita aquest matí davant l’IES Almussafes per a participar en l’acte de presentació de la primera via del poble dedicada a una dona professional

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament materialitza la proposta presentada per la comunitat educativa a través del projecte ‘Mereixem un carrer’



Empar Sicluna va impartir classes a Almussafes entre els anys 1866 i 1897



La comunitat educativa d’Almussafes ha viscut hui un dels seus dies grans, en participar de manera activa en l’acte inaugural del carrer Mestra Sicluna, un dels que dóna accés a l’IES Almussafes, anteriorment denominat ‘D2’. L’alcalde, Toni González, la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy, les direccions dels centres educatius IES, Almassaf i Pontet, Francesc Bastidas, Amparo Medina i Carmen Fernández, així com l’exprofessora del centre de secundària i promotora de la iniciativa ‘Mereixem un carrer’, Mar Martínez, i part de l’alumnat implicat en el projecte han participat en la cerimònia inaugural de la via urbana, la primera d’Almussafes amb nom femení.

El projecte d’igualtat ‘Mereixem un carrer’, desenvolupat en els tres centres educatius d’Almussafes amb motiu del Dia de la Dona i del Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència del passat any 2021, s’ha materialitzat hui divendres, 11 de març, amb la inauguració del carrer Mestra Sicluna, la proposta presentada per l’IES i els CEIP Pontet i Almassaf per a denominar un dels carrers de la població, en resultar aquesta docent guanyadora de la iniciativa amb la qual es buscava donar visibilitat a les dones en la llista de vies públiques de la localitat.

El carrer que des de hui honra a la ‘Mestra Sicluna’ està situat en l’accés lateral de l’IES Almussafes, via que fins a la data es denominava ‘D2’ i aquest ha estat el punt elegit per a la celebració de l’acte oficial de inauguració, que ha començat amb el descobriment de la placa.



A continuació, s’ha encetat el torn de parlaments amb la intervenció de la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy, qui ha incidit en el fet que Empar Sicluna es quedà sense carrer en el seu moment, quan altres companys professors de la seua època sí que van obtindre eixe reconeixement. «Hui, divendres 11 de març de 2022, reparem eixe deute històric i m’alegre que ho fem amb una figura del camp de l’Educació, essencial per a remoure consciències i avançar totes i tots de la mà cap a un futur més igualitari i just, cap a un futur millor».

La professora promotora del projecte ‘Mereixem un Carrer’, Mar Martínez, ha explicat tot el procés que va seguir la iniciativa des dels seus inicis i ha posat en valor la gran implicació d’alumnat i professorat, i tres de les estudiants que el passat any cursaven primer de l’ESO s’han emocionat en veure que una proposta d’investigació i de defensa de la igualtat sorgida a l’aula haja arribat a materialitzar-se.

El president de l’executiu local, Toni González, ha destacat la gran rellevància d’aquests tipus d’accions que sorgeixen des de l’àmbit educatiu i que tenen un reflexe directe en el treball reivindicatiu en pro de la igualtat que es desplega dia a dia. «Tots els agents socials tenim la responsabilitat de donar visibilitat a les dones, eliminant les desigualtats per raó de gènere. Des de les institucions hem de donar el màxim exemple de responsabilitat en eixe sentit i posar en valor a dones referents del nostre poble en el passat o en el present és un camí que ja hem encetat».



El projecte ‘Mereixem un carrer’ tenia com a objectiu augmentar la presència de les dones en els noms dels carrers. Després d’un estudi realitzat a nivell local, l’alumnat que cursava en aquell moment 1r de l’ESO i 6é de Primària va arribar a la conclusió que en tota la llista de carrers almussafenys no hi ha ni una sola via amb nom de dona, a excepció de les dedicades a figures religioses.

Per aquest motiu, el professorat va animar a l’alumnat a investigar la trajectòria de desenes de dones de tot el món per a posar en valor les seues aportacions a la societat. Cadascun dels equips formats per a aquesta tasca va presentar el treball centrat en una dona i posteriorment es va convocar una votació entre la comunitat educativa de la qual va eixir guanyadora la mestra Empar Sicluna.





La docent que ja identifica un dels carrers d’Almussafes nasqué a València, però es casà a Almussafes, poble en el qual va exercir la seua activitat professional entre 1866 i 1897.No obstant això, al contrari del que va ocórrer amb companys seus homes de la mateixa època, la seua labor no havia sigut reconeguda encara amb un homenatge tan significatiu com un carrer, greuge que hui finalment s’ha reparat.

