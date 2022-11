Almussafes ha iniciat el seu camí cap a la modernització dels seus espais públics per tal d’adaptar-los a les exigències europees quant a millora d’accessibilitat i sostenibilitat.

Per aquest motiu, s’han iniciat diferents obres de re urbanització que dotarà a diverses vies públiques del seu casc històric d’accessibilitat, recuperant espais per al vianant, per calmar el trànsit rodat i promocionant, així, altres mitjans alternatius de transport.

Aquestos són alguns dels objectius del pla municipal que el consistori local ha començat amb les obres de conversió en zona de vianants dels carrers Plantades i Hospital, que compten amb un màxim de quatre mesos per al seu desenvolupament, i que tenen un cost global de més de dos-cent seixanta-quatre mil euros, confinançats amb una subvenció de cent setanta-mil euros procedents del Pla d’Inversions 2020-2021 de la Diputació de València, als quals se suma una aportació municipal que supera els noranta quatre mil euros. D’acomplir-se els terminis previstos, la primera fase de les obres dels carrers Plantades i Hospital estaran concloses a finals del pròxim mes de gener de 2023.

Aquest projecte de reordenació i transformació de l’espai públic, basat en els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible i Accessibilitat de l’Ajuntament d’Almussafes, es completarà amb la renovació de la Plaça del Mercat i dels carrers de Santa Anna i mestre Cardona, obres que es preveu s’executen durant els pròxims anys.

A més, s’estan executant les obres de reforma integral del Parc del Poliesportiu Municipal, amb una inversió de més de quatre-cents mil euros i que es preveu finalitzen en febrer.

Així, l’executiu municipal donarà solució a problemàtiques i deficiències d’accessibilitat de l’entorn urbà, que actualment prioritza el trànsit motoritzat front als desplaçaments a peu, amb voreres reduïdes que dificulten el trànsit de persones amb diversitat funcional, d’acord amb el nou marc legal de la Unió Europea en matèria d’accessibilitat i sostenibilitat.