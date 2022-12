L’Ajuntament d’Almussafes clausura quatre dels 18 programes d’ocupació actius en aquests mesos

Un grup de 40 veïns i veïnes d’Almussafes s’han format durant tot un any en quatre tallers mixtos de formació i ocupació sufragats amb fons propis i la subvenció de Labora

L’executiu local està a punt d’inaugurar altres quatre tallers d’ocupació i el programa ERTEFE de contribució autonòmica, europea i municipal

L’alcalde, Toni González, es va reunir dilluns passat 12 de desembre amb els 55 participants en els tallers d’ocupació mixtos impulsats per la Generalitat Valenciana en col·laboració amb el consistori municipal, que es clausuren oficialment aquest mes de desembre de 2022 després d’un any en funcionament. Equips directius i alumnat de tots dos tallers labora especialitzats en manteniment d’obra i suport administratiu i dels dos tallers T’Avalem de jardineria i manteniment d’espais públics es van donar cita a la sala de conferències del Centre Cultural per a rebre els seus diplomes i participar en una sessió de coaching. L’Ajuntament es prepara ara per a la contractació d’altres 40 persones desocupades seleccionades per a participar en els últims quatre tallers d’ocupació que GVA Labora ha concedit en les especialitats d’obra, jardineria, suport administratiu i atenció a les persones. Així mateix, el 30 de desembre s’incorporaran a l’administració local dos tècnics de captació i gestió de fons europeus.

L’executiu d’Almussafes ha revalidat, en aquest exercici pressupostari de 2022, el seu compromís amb el desenvolupament econòmic de la població i la inserció laboral de la ciutadania donant continuïtat al desenvolupament del seu Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació 2021-2025.

Prop d’una vintena de plans d’ocupació, ajudes municipals a la contractació i qualificació i a les persones emprenedores, la contractació de 150 persones a l’Ajuntament d’Almussafes i la inversió de més de 3,5 milions d’euros per al seu desenvolupament és el resum de les polítiques d’ocupació impulsades durant el present any.

Precisament dilluns passat, 12 de desembre, el president de l’executiu, Toni González, va participar al costat de la directora de l’Agència de Desenvolupament Local, Elena Baldoví, en l’acte de clausura oficial dels quatre tallers d’ocupació Labora que s’han desenvolupat durant l’últim any a Almussafes. “El treball en matèria d’ocupació que hem desenvolupat en els últims temps des de l’executiu local per a l’homologació per part de Labora dels nostres espais públics ens ha permés fer realitat tots aquests projectes que redunden en un benefici present i futur de la nostra ciutadania. Disposar d’una ocupació és primordial per a la societat del benestar i confie que aquests contractes, mixtos quant a formació, els capaciten per a tindre èxit en el món laboral”, assenyala el primer edil.

Tant el grup de 20 alumnes com l’equip directiu dels dos tallers d’ocupació impulsats per Labora per a la formació en manteniment d’obra i en suport administratiu en departaments municipals es van donar cita a la sala de conferències del Centre Cultural per a acomiadar tots dos programes mixtos que els han permés adquirir la formació teòrica i pràctica, tot això amb els seus corresponents contractes laborals. El cost total del seu desenvolupament ha ascendit a 531.516,8, sent la contribució autonòmica de 482.716,80 euros i la municipal de 48.800 euros.

Protagonistes també de l’acte de clausura el grup de beneficiaris dels dos tallers T’Avalem. En aquest cas han sigut deu joves de fins a trenta anys els que han aprés, durant els últims dotze mesos, qüestions relacionades amb la instal·lació, el manteniment i la restauració paisatgística i altres deu s’han especialitzat en el manteniment i accessibilitat d’espais públics. En tots dos casos, han tingut la possibilitat d’aplicar de manera pràctica els coneixements adquirits cobrant un salari. Aquests tallers d’ocupació han sumat un pressupost de 530.716,8 euros (482.716,8 euros de subvenció i 48.800 euros de fons propis).

“La nostra estratègia és clara: continuar aprofitant tots els projectes al nostre abast perquè treballe el major nombre de persones possible. Aquesta és, al costat del benestar social de la ciutadania, la nostra prioritat com a govern municipal”, postil·la González.

Programes d’ocupació actius

El mes de maig passat es va clausurar la Escola d’Ocupació ‘Et Formem’. Gràcies a ella, deu persones majors de 18 anys en risc d’exclusió social es prepararen durant un any en diferents labors relacionades amb els serveis auxiliars oferits per l’administració, com l’atenció al públic, l’assistència documental i la gestió de despatxos, amb formació i pràctiques remunerades.

Un altre dels programes que està a punt de concloure és el denominat ECOVID 2021, amb el qual s’ha contractat 8 persones majors de 30 anys amb dificultats per a incorporar-se al mercat de treball. Gràcies al suport del Fons Social Europeu, han gaudit d’un contracte laboral d’un any exercint funcions de personal de neteja, conserges i acompanyants de majors.

“Això és un altre dels motius pels quals apostem per aquesta mena de sinergies entre administracions, perquè no sols contribuïm a millorar la situació actual i futura de la ciutadania d’Almussafes, sinó que, a més, reforcem els serveis públics que es presten perquè revertisquen directament en el benestar comú”, comenta el primer edil sobre l’estratègia seguida pel consistori en aquest àmbit.

Per als menors de 30 anys, franja d’edat amb especials dificultats d’ocupabilitat, acaba de concloure el programa EMPUJU 2021-2022, que ha suposat la contractació durant un any de cinc persones amb estudis superiors, i d’inaugurar-se la nova edició 2022-2023 amb la contractació de dos professionals titulats amb el Grau Superior d’Administració i Finances a jornada completa.

El pròxim 30 de desembre s’incorporaran a l’administració local dos tècnics de captació i gestió de fons europeus en el marc del programa autonòmic ERTEFE, subvencionat amb 66.523 euros de Labora i del Fons Social Europeu i l’aportació municipal de 2.000 euros.

El mateix dia, l’Ajuntament d’Almussafes donarà la benvinguda a mig centenar de treballadors amb la posada en funcionament dels quatre nous tallers d’ocupació de GVA Labora en les especialitats d’obra, jardineria, suport administratiu i atenció a les persones en l’àmbit administratiu. Més d’un milió d’euros d’inversió per a sufragar aquests nous programes impulsats per la Generalitat Valenciana en col·laboració amb el consistori municipal.