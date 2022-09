La intervenció urbanística, cofinançada en un 49% per part de l’Ajuntament, està en la recta final

El projecte urbanístic, licitat i adjudicat per la Conselleria, s’ha executat un mes i mig abans del termini inicialment previst

El consistori d’Almussafes està a punt de recepcionar l’obra de la construcció del nou col·lector de pluvials del carrer Santa Creu, un projecte hidràulic de gran envergadura iniciat el passat 4 d’abril i el termini d’execució del qual, inicialment previst en sis mesos, ha aconseguit reduir-se en un mes i mig.

Al desembre de 2021, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergències Climàtiques i Transició Ecològica va adjudicar el citat projecte, inclòs en el Pla Confiança de la Generalitat de 2010 i l’única pendent d’executar després de més d’una dècada. Tan sols resten detalls de neteja per a obrir de nou la via pública a la circulació, tal com van poder comprovar el alcalde, Toni González, i la regidora d’Urbanisme, durant la visita d’obra realitzada la setmana passada. Del total del cost de la intervenció, xifrada en 549.631 euros, l’Ajuntament d’Almussafes ha aportat 269.319.52€ i la resta s’ha finançat per part de l’administració autonòmica.

Després de més d’una dècada d’espera i multitud de gestions de l’executiu local perquè la Generalitat Valenciana escometera el seu projecte de construcció, el nou col·lector d’aigües pluvials del carrer Santa Creu d’Almussafes ja és una realitat.

Fa uns dies, el primer edil, Toni González, i la regidora delegada d’Urbanisme, Davinia Calatayud, van visitar la via pública, una vegada conclosos els treballs d’asfaltat i col·locació de la senyalització horitzontal per a comprovar, de primera mà, el resultat de les obres del col·lector, que compta amb una longitud total de 233,58 m.

A pocs dies de recepcionar l’obra, prèvia neteja en profunditat del carrer objecte de la intervenció, s’evidencia la satisfacció de l’executiu local per l’evolució dels treballs i pels beneficis que suposarà en el futur. “La reducció del termini d’execució lògicament disminueix l’afectació de les obres principalment per als veïns i veïnes de la zona i lògicament també per a la circulació dels vehicles, ja que el carrer s’obrirà al trànsit en breu”, comenta Calatayud.

Amb un cost de licitació de 549.631 euros, dels quals el consistori municipal ha aportat un 49% és a dir 269.319 € per a la seua materialització, i l’import restant és amb càrrec a la Generalitat Valenciana, aquesta infraestructura hidràulica era prioritària i urgent per a Almussafes i d’aquí ve que, des de l’any 2015, les reunions amb la Direcció General de l’Aigua eren una constant per part de l’Ajuntament d’Almussafes, que cada any incloïa en els seus comptes municipals l’import necessari per al cofinançament de l’obra.

El col·lector materialitzat arranca en l’encreuament dels carrers Santa Creu i Major, discorre pel carrer Santa Creu fins a aconseguir la Ronda Sindic Antoni Albuixech, que creua diagonalment fins a entroncar amb la séquia existent, sent aquest el punt d’abocament de les pluvials al llit del Barranc del Tramusser. “Amb el col·lector hem aconseguit aplicar una gran millora a la nostra xarxa de pluvials, atés que assegurem la correcta evacuació de les aigües en la zona, després d’episodis de pluges torrencials, evitant que aquestes s’acumulen en el centre del nucli urbà, fets de vital importància per a la seguretat de la nostra ciutadania”, conclou el president de l’executiu.

Antecedents

El procés per a la construcció d’aquest col·lector portava paralitzat més de deu anys i era l’únic que encara no s’havia executat del Pla Confiança desenvolupat per la Generalitat Valenciana amb l’objectiu de donar suport a la inversió productiva en els municipis de la regió. L’empresa adjudicatària de l’actuació urbanística va sol·licitar la suspensió dels treballs a la fi de 2011, al no trobar-se recollida el cofinançament de la mateixa en el contracte administratiu d’obres formalitzat amb l’organisme autonòmic competent.

Aquesta situació va generar discrepàncies entre l’empresa i la Direcció General de l’Aigua sobre la manera d’elaborar les certificacions d’obra, diferències que no es van solucionar fins a finals de 2013, i en 2018 es va resoldre administrativament el citat contracte. Hui ja és una realitat.