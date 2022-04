 Alqueria dels Frares i Casino de l’Americà￼

Sandra Gómez destaca que amb este procediment es fa un pas més cap a la protecció del patrimoni dels barris valencians

La Comissió d’Urbanisme sotmet a informació l’ordenació de l’àmbit de ‘L’Alqueria dels Frares’ i la catalogació patrimonial del ‘Casino de l’Americà’

La Comissió d’Urbanisme ha aprovat sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU per a la reordenació urbanística de la illa de cases en la qual se situa ‘L’Alqueria dels Frares’, a més de la modificació puntual del Catàleg de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València per a la catalogació com a Bé de Rellevància Local (BRL) el ‘Casino de l’Americà’, en el barri de Benicalap.

‘L’Alqueria dels Frares’ és un conglomerat d’edificis l’origen dels quals és una gran alqueria renaixentista del segle XVII. Tal i com figura en la fitxa del conjunt, conserva murs interiors de rajola i elements singulars com una porxada de gran volum en un dels laterals de l’edifici; arcs de mig punt; fàbriques de rajola en façanes i patis en molt bon estat, i un arc central de grans dimensions que proporciona gran diafanitat a l’espai interior de l’alqueria en la planta baixa. Disposa d’edificis de diferent forma, condició i època que s’han anat construint al voltant del pati interior.

La modificació actual respon a una petició i proposta veïnal de l’Associació de veïns i veïnes de Sant Isidre, que es va fer necessària a partir de la inclusió de l’Alqueria dels Frares” com a BRL en 2015, quedant obsolet el PGOU anterior, que no protegia l’alqueria i preveia la seua eliminació per a la construcció de dos parcel·les dotacionals educatives al costat de la prolongació del carrer Nicolau Primitiu Gómez-Serrano.

La modificació comporta, a més, la conversió en zona de vianants de més de 2.200 metres quadrats de viari, incrementant així la dotació de zones verdes i espais lliures per al barri de Sant Isidre. “Esta solució permet conservar part del patrimoni històric i cultural del barri, i el posa en valor, generant espais lliures que milloren la qualitat ambiental entorn de l’alqueria, que ocuparà un espai destacat dins de la xarxa de zones verdes i places de Sant Isidre” ha declarat Gómez.

D’altra banda, el Casino de l’Americà, també anomenat Finca de la nostra Senyora de les Mercés, va ser construït en 1869 i forma part de les cases d’esbarjo del paisatge de l’Horta Nord de València. La seua construcció pertany a la història de la burgesia valenciana del segle XIX, de la qual es conserva un patrimoni molt limitat. És una de les poques viles indianes que es mantenen en peus i donen testimoniatge de les famílies adinerades que van fer la seua riquesa a les Amèriques i van tornar.

L’edifici es relaciona també amb la memòria democràtica, ja que, en la República, la propietat va tindre un paper fonamental com a lloc d’acolliment i tràmits administratius i va passar després a ser residència de les tropes de Franco. En els anys posteriors ha exercit diferents funcions.

Actualment s’està redactant el projecte per a la rehabilitació, consolidació i restauració dels diferents elements que formen el conjunt del Casino Americà. “Esta actuació, juntament amb l’ampliació del Parc de Benicalap, el connectarà amb l’Alqueria de la Torre i l’alqueria dels Moros i permetrà recuperar el valor històric i protegir el patrimoni arquitectònic de Benicalap”, ha puntualitzat la vicealcaldessa.

Ampliació de l’Hospital Clínic

Esta modificació es duu a terme a instàncies de la Generalitat Valenciana, segons estableix la llei, per a poder adequar el planejament vigent a les necessitats d’ampliació del centre hospitalari, en el marc de l’emergència sanitària causada per la covid-19. Amb este projecte es preveu ampliar un 100% el nombre d’habitacions, un 30% els quiròfans i un 40% les consultes externes. A més, s’incrementarà per 5 el nombre de llits dedicats a crítics i augmentarà l’hospital de dia 19 vegades la grandària actual. “Amb esta ampliació avancem cap a una obra sens dubte important per al benestar i la millora de l’atenció sanitària pública, per als veïns i veïnes de la ciutat”, ha apuntat Gómez.

