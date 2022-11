El regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira, Fernando Pascual i el tècnic municipal, Enric Taronger han assistit a la presentació de la XVI Lliga Caixabanc d’Èlit de Raspall Femení que ha tingut lloc a l’Alqueria de Julià, a València, on s’ha anunciat que el pròxim 17 de desembre Alzira acollirà la final d’aquest torneig.

El regidor d’Esports ha declarat que “És un orgull per a la ciutat que la final d’un torneig tan important es celebre a Alzira. A més cal destacar el suport de l’equip de govern a l’esport femení i l’esport autòcton, per això amb este esdeveniment fem valdre tant la figura de la dona esportista com l’esport valencià per excel·lència com és la pilota”.

Esta final comptarà amb jugadores i esportistes d’elit a este esport autòcton. A més també es jugarà el partit on es decidirà el tercer i quart lloc de la lliga