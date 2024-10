La Regidoria d’Ocupació, Desenvolupament Econòmic, Treball i Comerç ha organitzat el Dia del Comerç Local que se celebra cada 25 d’octubre a Alzira des de l’any 2021

Es pretén reconéixer el paper dels comerços i botigues locals i fer valdre la faena que fan dia a dia per a donar un servei de proximitat i de barri a la ciutadania.



Enguany la jornada se centra en els autèntics protagonistes del dia: els comerços d’Alzira. Amb l’eslògan “La màgia del comerç d’Alzira” els comerciants podran gaudir d’una actuació molt especial i divertida amb conegut mag Larsen. A més hi haurà un dinar elaborat i servit per l’alumnat de l’Escola de Cuina El Respirall al Cercle Alzireny La Gallera. Un dia per a gaudir i compartir experiències entre els comerços de la ciutat.



La regidora de Desenvolupament Econòmic, Ocupació i Comerç, Gemma Alós, ha destacat que «És molt important tindre una data de referència per al comerç local. Hem de seguir cuidant-lo amb noves campanyes que incentiven les compres a la nostra ciutat, però també mereixen un dia de festa i retrobament per poder generar un teixit comercial fort i unit».