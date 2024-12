Alzira comptarà amb un parquímetre solidari per ajudar a les víctimes de la DANA fins al 15 de gener

Alzira s’uneix a la iniciativa solidària per ajudar les víctimes de la DANA amb la posada en marxa d’un parquímetre solidari.

Aquesta iniciativa, impulsada per la Regidoria d’Obres i Infraestructures Públiques i l’empresa concessionària de l’aparcament regulat, té com a objectiu recaptar fons per a les persones afectades per aquesta tragèdia.

El parquímetre solidari, identificat amb un cridaner color groc i morat, permetrà recaptar fons que es destinaran a les víctimes de la DANA a través de l’ONG Mensajeros de la Paz, que compta amb desenes de voluntaris a València.

Com funciona el parquímetre solidari?

Els usuaris que facen servir els parquímetres solidaris per pagar l’estacionament a la via pública ho faran a la tarifa ordinària, i la totalitat de la recaptació s’invertirà en la tasca de reconstrucció dels municipis afectats per la DANA. A més, per facilitar la participació, també es podrà fer una donació digital a través de l’aplicació EasyPark, permetent realitzar donacions directes des dels dispositius mòbils.

Període de vigència

Aquesta iniciativa solidària estarà operativa fins al 15 de gener de 2025.

Ubicació

El parquímetre solidari es troba situat a l’avinguda Sants Patrons, a l’altura de Correus.

Declaracions del regidor

El regidor d’Obres i Infraestructures Públiques, Vicent de la Concepción, ha destacat que aquesta col·laboració entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària és un clar exemple de com treballar conjuntament per ajudar als més necessitats i aquells que ho estan passant malament després de la DANA.

Amb aquesta mesura, Alzira se suma a l’esforç col·lectiu per ajudar les víctimes de la DANA i contribuir a la reconstrucció de les zones afectades.