Alzira continua amb les tasques de neteja i vigilància davant l’alerta taronja per pluges

AEMET ha activat el nivell taronja a Alzira per pluges intenses amb possibilitat d’episodi continu.

Des de l’Ajuntament assenyalen que s’anirà seguint i valorant la situació al llarg del dimecres per tal de donar pautes en funció de l’evolució.

Seguint el protocol d’actuació establert per risc de fortes pluges, els operaris d’Aigües de València, Actua, Fovasa, així com les brigades d’obres de la Regidoria d’Obres i Infraestructures Públiques i la Policia Local continuen amb les tasques de manteniment, neteja i vigilància.

S’aconsella evitar els desplaçaments entre dimecres i dijous per les zones afectades. Així mateix, es recomana allunyar-se de riberes de rius i barrancs i no romandre en els ponts; localitzar els punts més alts de la zona on ens trobem per dirigir-nos allí en cas d’inundació; no col·lapsar les línies de telèfon i preparar-se per a abandonar la vivenda si la situació ho requereix, desconnectant en aquest cas l’electricitat, el gas i l’aigua i tancant portes i accessos.

Les empreses i comerços han de prendre les mesures d’informació i de precaució necessàries amb els seus treballadors i treballadores. Se sol·licita també la col·laboració ciutadana perquè actuem amb la major prudència i no propaguem rumors o notícies exagerades de danys. Finalment, l’Ajuntament d’Alzira demana mantindre’s informat de l’evolució de la situació pels canals oficials i el 112.