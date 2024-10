Alzira dona el tret d’eixida a les Falles 2025 amb la proclamació de les seues reines

Ana María Justo Molina i Valeria López Mira ja són oficialment les noves falleres majors de Alzira després de la proclamació.

El passat dissabte, 26 d’octubre, el Saló Noble de l’Ajuntament d’Alzira es va vestir de gala per acollir el ple de proclamació de les Falleres Majors d’Alzira per a l’exercici de 2025.

En una emotiva cerimònia plena de tradició, es va nomenar oficialment a Valeria López Mira com a Fallera Major Infantil i a Ana María Justo Molina com a Fallera Major i Reina de les Festes Patronals de la ciutat. Este acte marca l’inici d’un any intens d’actes fallers, on Valeria i Ana María representaran amb orgull la cultura i les festes de la ciutat d’Alzira.

Un dia carregat de sentiments, en celebrar un dels actes més emocionants del calendari faller. Alzira, engalanada, va mostrar la seua devoció per Ana María i Valeria, que emocionades van rebre l’afecte de tots els fallers.