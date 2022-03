Alzira durà a terme un programa pilot per a la protecció dels menors en situació de risc i de prevenció comunitària de la mà d’UNICEF

La ciutat signa un conveni que permetrà garantir i modernitzar la resposta social i l’atenció a les persones vulnerables

L’Ajuntament ja ha designat un equip de professionals integrat per psicòlogues, educadors socials i la tècnica de l’Àrea d’Infància

L’Ajuntament d’Alzira ha subscrit un conveni amb UNICEF per a dur avant un projecte d’investigació per a la prevenció comunitària i participació amb xiquets, xiquetes i adolescents en el sistema de protecció.

El Comité Espanyol d’UNICEF ha sigut una de les entitats seleccionades per part del Ministeri de Drets Socials i l’Agenda 2030 per a la concessió d’una subvenció per a finançar projectes d’innovació i investigació pilots en àmbits específics dels serveis socials en els quals existixen especials desafiaments a l’hora de garantir i modernitzar la resposta social, així com la millora i actualització del model d’atenció a les persones en situació d’especial vulnerabilitat.

Es tracta, segons expliquen des de l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social, d’àmbits que requerixen un procés de modernització que garantisca un enfocament basat en un marc de drets, una intervenció i suport centrats en cada persona i la promoció d’un enfocament comunitari i preventiu.

El projecte de prevenció comunitària i participació amb xiquets, xiquetes i adolescents en el sistema de protecció finançat a UNICEF Comité Espanyol té com a objectiu enfortir les entitats locals en la intervenció de les situacions de risc de xiquets, xiquetes i adolescents. Per a això, es treballarà en tres objectius específics: millorar el sistema de detecció de risc primerenc, dissenyar un model d’intervenció davant de situacions de risc de protecció per a xiquets, xiquetes i adolescents i la gestió i difusió del coneixement generat per poder-ho replicar.

UNICEF ha buscat 10 entitats locals «aliades» per a poder desenrotllar este projecte en tres comunitats autònomes a Espanya (Castella La Manxa, Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana). Alzira, col·laboradora d’UNICEF des de fa anys com a Ciutat Amiga de la Infància, ha manifestat el seu interés i compromís de formar part d’este projecte, que «contribuirà a la millora i modernització dels serveis socials, a estratègies i polítiques de prevenció de tota mena de violència contra la infància a Espanya». I, per a això, es compromet com una de les 10 entitats locals implicades en la implementació del projecte de prevenció comunitària i participació amb xiquets, xiquetes i adolescents en el sistema de protecció.

Per als tècnics de l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social, el conveni suposa «posicionar l’Ajuntament d’Alzira en un eix estratègic de les polítiques públiques de protecció a la infància en el context del municipalisme espanyol, liderat per un projecte del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, finançat amb fons de la Unió Europea i enfortint l’aliança que manté el govern local amb UNCIFEF en l’impuls de les Ciutats Amigues de la Infància».



L’Ajuntament ha designat un equip de professionals integrat per psicòlogues, educadors socials i la tècnica de l’Àrea d’Infància, per a facilitar el desenvolupament i l’execució del projecte, així com a la persona que actuarà com a referència de coordinació i responsable del projecte des de l’Ajuntament d’Alzira. De la mateixa manera, UNICEF ha constituït un comité d’experts que farà «seguiment i acompanyament i vetlarà per la qualitat tècnica, transparència, governança i ètica del projecte», i hi haurà també una persona tècnica que acompanyarà, formarà i assessorarà els professionals municipals per a la implementació del projecte pilot.

