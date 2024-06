Els Ajuntaments d’Alzira i Carcaixent i la Direcció General de l’Aigua han arribat a un acord previ per poder avançar en les actuacions previstes al Pont de Xàtiva per reduir la inundabilitat als barris d’Alzira.

L’execució d’aquesta obra, que ja té assignada una partida de 5 milions d’euros i ha de dur-se a terme en els pròxims dos anys, havia generat disparitat de postures entre les diferents administracions.

Mentre Carcaixent optava per mantenir tots els seus accessos intactes, des del consistori alzireny s’havia plantejat la possibilitat de destinar els 5 milions a les actuacions pendents al barranc mentre s’arribava a un acord sobre el pont, una idea a la qual Conselleria es va oposar.

En l’última reunió mantinguda, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha presentat un esbòs on es recollien totes les idees plantejades per ambdues parts. Finalment, s’ha optat per desplaçar el pont 200 metres a l’est construint una estructura més lleugera i de menor envergadura.

Pel que fa als següents passos, quedarà definir el plànol de l’obra i tancar els processos administratius abans de licitar-la. A més, haurà de concretar-se si el projecte es completa amb una xicoteta rotonda, una proposta que els empresaris del polígon industrial d’Alzira han traslladat al consistori.