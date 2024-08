Alzira inicia la rehabilitació de la muralla i el pas de ronda amb una inversió de 2,7 milions d’euros

Les obres inclouen la restauració de torres i la instal·lació de sistemes d’enllumenat i drenatge

Alzira inicia la recuperació de vora 100 metres de muralla i de l’antic camí de ronda entre el carrer Saludador i la Casa Reial de Jaume I. Una fita històrica que es podrà dur a terme gràcies a la inversió de 2,7 milions d’euros amb l’ajuda de fons nacionals i europeus. L’empresa adjudicatària ja ha instal·lat les tanques per protegir aquest Bé d’Interés Cultural durant l’execució de les obres, que duraran sis mesos.

Les actuacions estan dividides en dos parts: la Casa Reial i la rehabilitació de la muralla i el camí de ronda, que comença ara.

Tall de veu: Andrés Gomis, regidor d’Urbanisme d’Alzira

Les obres per recuperar el pas de ronda inclouen la demolició de murs i cobertes en una franja de dos metres al voltant de l’adarb, així com l’excavació per a donar pendent al camí. També s’instal·laran sistemes d’enllumenat i drenatge, es reconstruiran merlets i es revestiran les estructures.

En la primera torre, prop del carrer Saludador, es derrocarà l’escala interior, entre d’altres elements, i es construirà un forjat de fusta. A la torre intermèdia, situada al carrer Santa Llúcia 29, s’enderrocarà una escala de rajola i es renovarà el paviment. Finalment, a la tercera torre s’executarà un nou forjat de fusta i es col·locarà un nou paviment.

Des de l’àrea d’Urbanisme destaquen la importància d’un projecte clau per al patrimoni històric i cultural d’Alzira que, a més, connecta la ciutat amb la figura del Rei Jaume I.