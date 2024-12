Alzira lliura les insígnies d’or 2024 a Joan Llinares, Antonio Gordó, Aljazzira Jazz Club, AVA i Transports Sant Bernat

Els actes commemoratius de l’entrada de Jaume I a Alzira començaren a les portes de l’Ajuntament amb la tradicional baixada de la senyera i la Processó Cívica fins a la plaça del Carbó.

Després de la pujada de la Senyera, el Saló Noble acollia el Ple de lliurament de les Insígnies d’Or de la Ciutat 2024, un moment molt emotiu per a la ciutat.

En la modalitat de Cultura, el reconeixement s’ha atorgat a Aljazzira Jazz Club, que celebra el 25 aniversari.

En la modalitat d’Humanisme, el guardó ha recaigut en Joan Llinares Gómez, pel seu treball incansable en defensa del servei públic i la democràcia.

En la modalitat d’Activitats empresarials, s’ha destacat la trajectòria de la Cooperativa de Transports Sant Bernat, nascuda als anys 60.

AVA-Alzira ha estat reconeguda en la modalitat d’Activitats diverses, per la seua defensa d’un sector econòmic clau per a la ciutat des del 2009.

Finalment, en la modalitat d’Esports, Antonio Gordó Martínez ha recollit la insígnia per la seua dedicació en diferents camps com l’halterofilia i l’atletisme i e seu compromís amb l’esport local, clau per fomentar la cohesió social a la ciutat.

Després que els guardonats signaren el llibre d’Or de la ciutat, els actes commemoratius acabaren amb un vi d’honor per posar el fermall d’or a una jornada molt especial.