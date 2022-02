 Alzira: No a la guerra￼

Des de Compromís Alzira veiem amb preocupació la invasió d’Ucraïna, que enceta un conflicte bèl·lic, per la qual cosa volem mostrar el nostre total rebuig a la guerra.



La recent invasió russa d’Ucraïna suposa una clara violació de la sobirania d’aquest país. És totalment inacceptable per a la comunitat internacional i contrària al dret internacional. Els bombardejos sobre Ucraïna estan causant víctimes entre civils i sembla que les tropes terrestres també avancen en la invasió.



Rússia vulnera sistemàticament els drets humans del seu poble, i s’ha convertit en un estat autoritari. La guerra iniciada per Vladimir Putin ja té un antecedent amb la invasió de la península de Crimea, ocupant una part d’Ucraïna, i va fer un referèndum il·legal per declarar la seua adhesió a Rússia, fets totalment contraris al dret internacional i que no són reconeguts per la comunitat internacional.



El més preocupant per tant és el drama humanitari que açò suposa amb les víctimes del conflicte, però també amb els milions de refugiats i desplaçats interns que intentaran fugir de la guerra.



La Unió Europea ha de jugar un paper diplomàtic fonamental a l’àmbit internacional, amb unitat i fermesa, per a la resolució del conflicte. Conflicte que està a les portes d’Europa i on la UE no pot mirar cap a altre costat.



L’ONU hauria de ser l’òrgan internacional per resoldre aquest conflicte vetlant per la pau, la seguretat en el marc del dret internacional i avançar amb mesures que puguen concloure la guerra.



En el drama que es deriva d’una guerra l’Estat espanyol cal que tinga un paper clau amb l’ajuda humanitària i amb l’acolliment de refugiats per a la qual cosa Alzira s’ofereix com a ciutat acollidora. Calen mesures socials perquè les conseqüències econòmiques de la guerra no les pague la gent més senzilla i humil d’Europa.



A més, estem preocupats perquè l’economia valenciana, els nostres sectors productius, es veuran greument afectats per les conseqüències de les sancions i bloquejos comercials.

