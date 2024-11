Alzira participa de la I Jornada d’Escoles Promotores de Salut

Alzira, mitjançant la regidoria de Salut Pública, ha participat en la primera jornada organitzada pel Ministeri de Sanitat i el Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports al voltant de les Escoles Promotores de Salut.

La delegació alzirenya ha estat representada per la regidora de Salut Pública, Lara Ferrer i la tècnica municipal, Mónica Rodríguez.

Estes jornades van servir per a difondre i conéixer el model d’Escoles Promotores de Salut (EprS) mitjançant la presentació de la Guia D’EPrS i de les experiències d’implementació d’estes mateixes escoles. A més es va poder vore els resultats de l’estudi Health Behaviour In School-Aged Children (HBSC) a Espanya a l’any 2022. També va servir per a generar un espai de trobada i intercanvi entre tècnics, regidors i altres agents implicats en la implementació de les Escoles Promotores de Salut.

Cal recordar que una Escola Promotora de Salut és una escola que enforteix constantment la seua capacitat com un entorn saludable per a viure, aprendre i treballar. El model d’Escoles Promotores de Salut parteix d’una iniciativa de l’OMS i la UNESCO, que es dinamitza en cada país i en cada regió. A nivell estatal, el Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports, el Ministeri de Sanitat i el Grup de Treball d’Escoles Promotores de Salut treballen conjuntament per a la promoció de les Escoles Promotores de Salut.

La regidora de Salut Pública, Lara Ferrer, ha destacat que «Ha estat una jornada enriquidora i on hem arreplegat moltes idees per a implantar-les a la nostra ciutat i als centres educatius d’Alzira. A més hem pogut generar una xarxa de contactes molt interessant que servirà per a posar en marxa esta iniciativa, adaptant-la a la realitat de la nostra ciutat».