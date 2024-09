Alzira en Verd: Una setmana d’activitats per a impulsar la transició ecològica a la ciutat.

La Fira de la Biodiversitat i la Bisofira 2.0 marquen el cap de setmana a Alzira.

L’Ajuntament d’Alzira ha presentat el programa detallat de la iniciativa ‘Alzira en Verd’, una setmana amb més de 50 activitats per a una ecotransició. Del 16 al 22 de setembre, la ciutat acollirà multitud d’activitats per a grans i menuts, distribuïdes majoritàriament en tres espais: el Museu Municipal d’Alzira, la Casa de la Cultura i el Parc de l’Alquenència.

A grans trets, Alzira en Verd es divideix en dos parts. D’una banda, el vessant més tècnic, amb les I Jornades de Transició Ecològica, que comptaran amb taules redones sobre aigua, mobilitat sostenible o crisi migratòria, entre moltes altres. D’altra banda, un vessant més participatiu, amb la celebració de dos fires de cara al cap de setmana.

Tall de veu: Alfons Domínguez, alcalde d’Alzira

Així, la Bisofira 2.0 es recupera després de 5 anys, i l’XI Fira de la Biodiversitat arriba per primera vegada a Alzira de la mà de l’associació carcaixentina Llavors d’ací. Les persones assistents trobaran exposicions, taules redones, presentacions de llibres, cites gastronòmiques, el Mercat de la Terra i tallers per a xiquets i adults, com el d’extracció i intercanvi de llavors.

Tall de veu: Josep Roselló, soci de Llavors d’Ací

Alzira en Verd es completa amb altres activitats com el Descens del Xúquer d’Alzira a Algemesí, les rutes a peu teatralitzades ‘Descobreix Alzira’ o una volta en bici per l’Anell Verd amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. Així mateix, diversos grups de música valencians amenitzaran les fires, que també compten amb un Espai Ànima que oferirà tallers de ioga o zumba, entre d’altres.

El partit independent UCIN ha anunciat que es desmarcarà de part de les activitats organitzades per la disconformitat amb la denominació de la Fira de la Biodiversitat Cultivada del País Valencià.

Tall de veu: Enrique Montalvá, regidor d’Agricultura d’Alzira

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, contestava a les crítiques defensant la sobirania de l’associació organitzadora a l’hora d’escollir el seu nom.

Tall de veu: Alfons Domínguez, alcalde d’Alzira

Les activitats compten amb la participació de nombroses personalitats, entitats i associacions locals, provincials i autonòmiques, així com de la restauració del municipi, amb esmorzars i dinars elaborats amb productes ecològics. Amb tot, l’objectiu de la iniciativa ‘Alzira en Verd’ és escapar de les fires comercials convencionals per involucrar tota la ciutadania en la transició ecològica cap a una societat més sostenible i justa.