Ahir es va convocar a la comunitat educativa de l’Escoleta Municipal la Muntanyeta i al veïnat de la zona. Per a explicar el projecte i per a que aportaren suggeriments de millora

El projecte inicial busca calmar el trànsit a motor i donar suport a la mobilitat sostenible.

L’alcalde, Alfons Domínguez; el regidor d’Hisenda i Urbanisme, Andrés Gomis i la regidora d’Educació i Infància, Virtuts Piera. Convocaren ahir a la comunitat educativa de l’Escoleta Municipal la Muntanyeta i al veïnat de la zona. Per a explicar el projecte de reordenació del carrer Pujada al Santuari i millora d’accés al centre educatiu.

Cal recordar que l’Associació de Famílies d’Alumnes de les Escoles Municipals d’Alzira. Va sol·licitar a l’Ajuntament que es resolguera l’accessibilitat per als vianants al centre d’educació infantil La Muntanyeta. A més, presentaren un informe tècnic d’accessibilitat urbana per al centre i les signatures que arreplegaren per donar suport a esta iniciativa.

El projecte inicial busca calmar el trànsit a motor i donar suport a la mobilitat sostenible. L’objectiu és destinar un carril per al trànsit motoritzat amb un sol sentit de circulació i un altre per a l’ús ciclopedestre en el carrer Pujada al Santuari. Entre el carrer Independència i la rotonda d’intersecció amb el carrer del Baríton Guillermo Palomar. Així, s’aconseguix que es puga accedir a l’Escoleta Municipal La Muntanyeta caminant.

La regidora d’Educació i Infància, Virtuts Piera declara que: “Arrepleguem les inquietuds de la comunitat educativa de l’EIMA La Muntanyeta per a fer de l’accés al centre un entorn escolar segur”.

Per la seua banda el regidor d’Hisenda i Urbanisme, Andrés Gomis. Comenta que “amb el projecte que han dissenyat els serveis tècnics municipals. Sempre obert a suggeriments de millora del veïnat i de la comunitat educativa. Volem millorar la seguretat i l’accessibilitat dels vianants en un punt problemàtic com és el de l’accés a l’Escoleta, alhora que fem de la pujada al Santuari un entorn més amable per a la mobilitat a peu o en bicicleta”.

Finalment, l’alcalde, Alfons Domínguez, diu que “continuem així en el marc dels espais escolars segurs que ja hem posat en marxa en l’entorn del CEIP Ausiàs March i aprofitem també per a donar accessibilitat amb mobilitat sostenible tant aI Santuari de la Mare de Déu del Lluch com a les persones residents als disseminats i urbanitzacions adjacents”.