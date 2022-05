Alzira segueix protegint els fanals de l’orina dels gossos

La regidoria de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira ha procedit a revestir els baixos d’un total de 10 fanals amb protectors especials, amb la finalitat és evitar la corrosió de la xapa d’acer, especialment castigada per les constants deposicions d’orines dels gossos, i que podria provocar un perill si el fanal acaba caient en la via pública.

En aquesta nova fase de manteniment dels fanals s’ha actuat als carrers Pere Morell i Riola. Amb aquesta actuació ja s’han reparat més de 100 fanals amb este sistema a Alzira.

Els materials emprats són resines que s’apliquen per sistema d’injectat mecànic en un motle a la base del fanal. Primer es prepara la base del fanal, escatant la part danyada i reparant mitjançant soldadura en els casos més extrems de corrosió. Després s’aplica una emprimació segelladora i protectora i finalment es conforma el collet amb l’injectat de resines que es remata pintant-lo amb el color del fanal.

El regidor de Serveis Urbans i Obres Públiques, Fernando Pascual ha manifestat que: “Amb aquesta acció protegim, d’una banda, els fanals que encara no han sigut afectats per l’erosió i, per l’altre, reforcem aquells que mostren un avançat desgast el seu ancoratge per a evitar que acaben caient”, L’edil apunta que es continuarà treballant en successives fases en més fanals del nucli urbà, encara que fa “una crida als propietaris de gossos per a demanar-los que contribuïsquen al manteniment dels fanals en la via pública intentant evitar que el gos deposite en la base dels fanals”.

