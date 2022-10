Alzira tanca les festes de Sant Judes Tadeu que per fi han tornat despres de quasi tres anys de paró per la pandèmia

Set dies d’actes que començaren el 21 d’octubre i que han portat a esta important barriada d’Alzira de nou el color de la seua festa més important

Sopars, nits d’albaes, varietes però sobretot la germanor establida entre veïns i el fervor comú pel seu sant ha marcat cada dia d’esta setmana

En este 2022 el càrrec de Clavariessa d’Honor ha recaigut en Rut Arjona, un càrrec que comporta tanta responsabilitat com orgull, per que la delegación de festes de Sant Judes Tadeu d’Alzira ha confiat en els clavaris per a la continuació de la festa

La setmana de festes posarà el fermall d’or esta mateixa vesprada amb la multitudinària i solemne processó pels carrers de les barriades d’Alzira on estan convidats representants tant d’Alzira com d’altres poblacions