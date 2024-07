Alzira utilitza drons per a inspeccionar el clavegueram

Des de la regidoria d’Obres i Infraestructures Públiques de l’Ajuntament d’Alzira, s’ha fet una inspecció de la xarxa de clavegueram. Amb una prova pilot de noves tecnologies utilitzant un dron autoguiat.

En col·laboració amb Aigües de València, s’ha fet esta prova pilot per tal de verificar l’estat de les canonades.

La prova pilot ha consistit en una tasca preventiva per verificar l’estat d’una canonada de grans dimensions sota edificis, des del carrer Ramón i Cajal fins a l’avinguda Sants Patrons. Travessant els carrers Hernán Cortés i Méndez Núñez. El regidor Vicent de la Concepción ha destacat que el resultat de la inspecció ha sigut molt satisfactori, ja que no hi ha cap dany estructural.

La galeria té una amplària aproximada d’un metre i una alçada que oscil·la entre els 1.200 i els 1.500 mm. Les parets són de pedra natural i el sostre una arcada de maó massís. La presència de sòlids en la base i l’elevat cabal impossibilita la inspecció mitjançant tecnologies tradicionals com el robot amb càmera CCTV.

La tecnologia consistix en un robot aeri autònom (autoguiat) dissenyat, fabricat i patentat per l’empresa espanyola Hovering Solutions. Este xicotet dron autònom és capaç de volar a l’interior de conduccions sense necessitat de pilot, control per radi o GPS. El robot està equipat amb sistemes LIDAR, visió artificial, ultrasons i unitats inercials entre altres sensors. Amb esta informació i mitjançant algoritmes de reconstrucció 3D en temps real, el robot és capaç d’estimar la seua velocitat, direcció, així com detectar obstacles per si mateix.

El robot utilitzat a Alzira té una grandària de 35 cm de diàmetre, compta amb una autonomia de vol superior a 20 minuts i és capaç de realitzar vols soterranis autònoms de fins a 1500 metres amb una única bateria.

Com a resultat de la inspecció s’han obtingut imatges panoràmiques de l’interior de la conducció que permeten examinar cada centímetre de la seua superfície. Les imatges estan acompanyades amb un núvol de punts 3D mitjançant el qual s’obtenen les dimensions exactes del col·lector i permet conéixer la seua traça. Tota la informació està georeferenciada, per la qual cosa podem conéixer la posició de qualsevol defecte o dany que puga ser detectat.